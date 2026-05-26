La Bolsa de São Paulo cae un 0,69 % tras los ataques de EE.UU. a Irán

São Paulo, 26 may (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó un 0,69 % este martes impactada por la volatilidad internacional tras los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán en la noche anterior.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado latinoamericano, terminó la sesión en los 176.589 puntos, con lo que regresó al rojo tras haber comenzado la semana en positivo.

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Los operadores del mercado se mantienen cautelosos pues están pesimistas frente a un acuerdo de paz a corto plazo en Oriente Medio pese a los avances recientes en las negociaciones de cese al fuego.

La nueva ofensiva de EE.UU. presionó los mercados globales y elevó los precios del petróleo, lo que ayudó a Petrobras a recuperar en algo las pérdidas del lunes.

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Las acciones ordinarias de la estatal brasileña se apreciaron un 0,50 % y las preferenciales retrocedieron un leve 0,09 % y estuvieron entre las más negociadas del día.

Las mayores ganancias de este martes en la plaza paulista las obtuvo la administradora de planes de salud Qualicorp, cuyos papeles ordinarios se valorizaron un 2,81 %, seguidos de los iguales de la compañía de tecnología Meliuz (+1,91 %).

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En el lado opuesto se ubicaron los títulos preferenciales de la petroquímica Braskem (-5,81 %) y los ordinarios de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía (-5,63 %).

En el mercado de divisas, el real se mantuvo prácticamente estable con una leve depreciación de 0,18 % frente al dólar, que termino cotizado a 5,026 para la compra y 5,027 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

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El volumen negociado en la jornada superó los 22.425 millones de reales (unos 4.485 millones de dólares o 3.866 millones de euros), en más de 3,1 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE