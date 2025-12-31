Un buen Santi Aldama no evita la derrota de los Grizzlies ante Philadelphia y los Celtic ganan en Utah

Joel Embiid y Tyrese Maxey dominaron el encuentro con 34 puntos cada uno en el FedEx Forum, consolidando el triunfo de los Philadelphia 76ers y neutralizando las destacadas actuaciones individuales de los Memphis Grizzlies. Según informó el medio original, la derrota llegó en tiempo extra tras un intenso duelo que terminó 139-136 a favor de los Sixers, justo cuando los Grizzlies intentaban remontar con el liderazgo ofensivo de Ja Morant y la gran contribución del español Santi Aldama.

Aldama, ala-pívot de origen canario, destacó por haber anotado 15 puntos, capturado seis rebotes, repartido dos asistencias y colocado cuatro tapones, todo ello en 36 minutos sobre la cancha. De acuerdo con la información publicada, este desempeño marcó su cuarto partido consecutivo superando la decena de puntos y mostrando efectividad en sus lanzamientos, al registrar seis aciertos en once intentos y convertir tres de seis triples. Pese a estas cifras, la ofensiva visitante superó los esfuerzos locales gracias a la aportación fundamental de Embiid y Maxey, quienes resultaron decisivos al forzar y sentenciar la prórroga.

El partido contó también con un sobresaliente Ja Morant, quien finalizó como el máximo anotador del encuentro con 40 puntos. Según detalló la fuente, el aporte de Morant no fue suficiente para revertir el resultado, lo que deja al conjunto de Tennessee en la novena posición de la Conferencia Oeste, acumulando un balance de 15 victorias y 18 derrotas.

Por otro lado, la jornada resultó favorable para Boston Celtics y el español Hugo González, según consignó el mismo medio. Boston se impuso con claridad sobre Utah Jazz por 119-129 en un partido donde Derrick White sobresalió al firmar 27 puntos, siete rebotes y seis asistencias, datos que reflejan una de sus actuaciones más completas del curso. Hugo González participó durante 17 minutos, logrando tres puntos, cuatro rebotes y una asistencia, mientras su equipo mantenía un juego sólido en ambos lados de la cancha.

La victoria permite a Boston afianzarse en la tercera plaza de la Conferencia Este, acumulando 20 victorias y 12 derrotas, según reportó la fuente original. Finalmente, la publicación señaló que los Celtics mantienen la persecución por el liderato que retienen Detroit Pistons con 25 triunfos y ocho caídas, y New York Knicks con 23 victorias frente a nueve derrotas. Hugo González continúa sumando minutos y experiencia en una plantilla donde las aspiraciones siguen centradas en la parte alta de la clasificación.

El contraste entre el sabor amargo de la ajustada derrota de Memphis y el sólido rendimiento de Boston evidenció el distinto momento que viven los dos equipos donde militan los jugadores españoles mencionados por el medio informativo. Mientras Aldama mantuvo su regularidad ofensiva y defensiva, no fue suficiente para doblegar a los Sixers, cuyo poder ofensivo se impuso en los minutos decisivos. Los Celtics, por su parte, aprovecharon la buena labor colectiva e individual de Derrick White para asegurar un triunfo que consolida su posición en la lucha por uno de los mejores puestos del Este.

El análisis de la jornada por parte de la fuente original subrayó el peso de los jugadores españoles en la NBA y expuso la relevancia que tienen sus respectivas actuaciones para el avance o retroceso de sus equipos en la presente temporada.