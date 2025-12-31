Tailandia entrega a Camboya a 18 soldados detenidos en virtud del alto el fuego

La devolución de los soldados camboyanos se realizó bajo la observación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del equipo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), involucrados en el proceso de mediación y monitoreo del alto el fuego entre Tailandia y Camboya. El papel de estos organismos fue destacado como clave para garantizar la transparencia y el respeto a los protocolos internacionales durante el traspaso de los militares, de acuerdo con lo publicado por diversos comunicados oficiales consultados por Europa Press.

Tailandia repatrió a los 18 soldados camboyanos el miércoles 31 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas locales, cumpliendo con el párrafo 11 de la Declaración Conjunta entre ambos países, firmada el 27 de diciembre de 2025 en la Tercera Reunión Especial del Comité General de Fronteras, según informó el Ministerio de Exteriores tailandés. Esta devolución estaba prevista como parte de los acuerdos del alto el fuego declarado e implementado desde el pasado sábado, el cual fijaba un periodo de 72 horas de cese de hostilidades antes de la transferencia de los militares.

La diplomacia tailandesa subrayó que los soldados camboyanos recibieron un trato ajustado al Derecho Internacional Humanitario y a los Convenios de Ginebra durante toda su detención. El Ministerio de Exteriores explicó que el CICR tuvo permiso para visitar periódicamente a los detenidos, con el fin de verificar su estado y condiciones. Además, antes de su entrega se realizó un examen médico a cada uno de ellos y se les informó detalladamente sobre sus derechos, en cumplimiento de los compromisos internacionales para garantizar un regreso voluntario, seguro y digno.

El comunicado ministerial hizo hincapié en que este gesto representa para Bangkok una muestra de buena voluntad, en la línea de promover el fortalecimiento de la confianza entre las dos naciones. Las autoridades tailandesas expresaron su esperanza de que Camboya complemente este acto con acciones específicas que permitan avanzar hacia una paz estable y permanente. El proceso de entrega se realizó con la presencia de entidades multilaterales que habían participado en la mediación, asegurando así un control externo del cumplimiento de las condiciones pactadas en el alto el fuego.

Desde Camboya, el Ministerio de Defensa confirmó por Telegram la llegada de los 18 soldados a su territorio sin que se registraran incidentes, enfatizando que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los términos consensuados en las negociaciones previas. "El Gobierno Real y el pueblo de Camboya expresan su más profunda gratitud a todas las partes involucradas en los procesos de coordinación que condujeron al exitoso regreso de hoy", declaró el Ministerio camboyano en su comunicado oficial.

Según la información difundida por las autoridades de Nom Pen, la expectativa es que este acontecimiento ayude de manera tangible a reforzar la confianza recíproca entre ambos gobiernos y favorezca un entorno orientado hacia la paz, la estabilidad y la normalización integral de las relaciones bilaterales en el futuro. Informaciones atribuidas a la delegación camboyana recalcaron el deseo común de avanzar hacia un escenario de colaboración duradera tras la puesta en práctica del acuerdo de alto el fuego.

Los documentos oficiales reseñados por Europa Press indican que este acuerdo surge como respuesta a un contexto de tensión en la frontera y que las acciones recientes buscan encaminar a ambos países hacia un eje de cooperación en el que participen no solo los militares y las autoridades diplomáticas, sino también organismos internacionales con experiencia en mediación y controles humanitarios. La presencia de la ASEAN y el CICR se consideró fundamental para legitimar el desarrollo de los procedimientos y reducir el riesgo de incidentes futuros.

Ambos gobiernos manifestaron su satisfacción por el desarrollo del proceso y la participación multinacional, reiterando su intención de fortalecer la estabilidad regional mediante el cumplimiento de compromisos internacionales y la búsqueda de resultados que favorezcan la paz a largo plazo.