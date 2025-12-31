Sandra Barneda y Xuso Jones dan la bienvenida a 2026 entre nieve y alta moda española

Un detalle destacado de la celebración de Nochevieja en Formigal fue la capa incorporada al abrigo negro de Sandra Barneda, decorada con bordados de pavos reales realizados a mano y adornados con cristales de Swarovski y espejos en tonos azules. Estos elementos, cargados de simbolismo, formaron parte del estilismo elaborado exclusivamente para la ocasión, en la que la presentadora y Xuso Jones actuaron como embajadores de la moda española en las Campanadas de Mediaset. Según reportó el medio, ambos condujeron la transición hacia el año 2026 desde el entorno nevado de la estación de esquí, luciendo creaciones de destacados diseñadores nacionales y convirtiendo la pantalla en una muestra de creatividad y elegancia con acento español.

De acuerdo con la información publicada por la fuente original, Sandra Barneda confió su vestuario al dúo creativo de Alvarno, que elaboró un conjunto con materiales lujosos y naturales. El abrigo de lana, que incluyó la mencionada capa de jacquard de seda, presentaba relieves e intrincados motivos de aves, asociadas tradicionalmente con la renovación espiritual y el ciclo anual. Debajo del abrigo, Barneda vistió un jumpsuit azul noche, de talle alto y cuerpo drapeado, con tafetán y una camiseta de microcristales cuyos destellos pretendían evocar el cielo estrellado sobre las montañas de Formigal.

El conjunto de la presentadora destacaba por el color azul zafiro, seleccionado por los diseñadores por su asociación con el misterio y la profundidad, cualidades que, según la firma, se adaptaban al escenario de montaña y al carácter íntimo de la celebración. La elección de Alvarno respondió al deseo de ofrecer un estilismo donde Barneda se reconociera a sí misma, respetando su personalidad y aportando un aire renovado a la festividad. “Lo más importante ha sido que Sandra se sintiera ella misma, respetar su personalidad y aportar un toque de frescura devolviendo el hechizo festivo a la última noche del año”, explicaron Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, responsables de la firma, en declaraciones recogidas por la fuente.

Además del vestuario, el look de Barneda se completó con stilettos de la marca Magrit, especializada en calzado de lujo. Estos zapatos, según detalló el medio, proporcionaron un efecto de continuidad cromática, además de dotar al estilismo de altura y un acabado pulido. La combinación de prendas buscó transmitir un mensaje visual acorde con el inicio de año, empleando símbolos y detalles artesanales que representaran belleza y transformación.

Xuso Jones, encargado de acompañar a Barneda en la conducción de las Campanadas, optó por un smoking diseñado a medida por Tom Black. Mediaset consignó que la sastrería madrileña confeccionó un traje de etiqueta personalizado que reflejó tanto la formalidad tradicional como el estilo cercano del presentador. Este enfoque permitió adaptar la sastrería clásica al contexto televisivo y al ambiente invernal específico del resort de montaña, demostrando la capacidad de la moda española para dialogar con distintos entornos sin perder identidad ni sofisticación.

El despliegue estilístico de ambos presentadores evidenció una apuesta integral por marcas españolas y por la colaboración entre profesionales del diseño y la televisión. Según publicó la fuente, la ocasión sirvió no solo para celebrar la llegada del 2026, sino también para poner en valor el trabajo de creadores nacionales que utilizan materiales nobles y técnicas artesanales, difundiendo así el talento local en uno de los eventos televisivos más seguidos del año.

La participación de Barneda y Jones en una cita emblemática como la Nochevieja en Formigal resultó, según Mediaset, un escaparate para la alta moda española. El medio subrayó la importancia del vestuario y los accesorios en la construcción de una narrativa visual que acompañó a millones de espectadores en el tradicional cambio de año. Tanto el simbolismo de los pavos reales bordados como el uso de colores y texturas exclusivas reforzaron la idea del renacimiento y la festividad que marca el fin de un ciclo y la apertura de uno nuevo.

La confluencia entre moda, televisión y paisaje natural en esta celebración dio lugar a una puesta en escena que, según el medio, resaltó la creatividad y la capacidad de adaptación de los profesionales españoles, consolidando a la industria nacional como referente en este tipo de eventos mediáticos.