Redes sociales y recomendaciones: un poco más de control para los usuarios que no resuelve el problema del algoritmo

Muchos usuarios han observado que, esfuerzos dedicados para centrar sus preferencias en determinados tipos de contenidos en plataformas sociales pueden perderse fácilmente con una sola interacción inadvertida, como un clic accidental o unos segundos de atención en un vídeo diferente. Este fenómeno limita el impacto real de las funciones de personalización y evidencia las restricciones existentes frente a los sistemas automatizados de recomendación. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las recientes iniciativas de las empresas para abrir pequeños espacios de ajuste en las sugerencias de contenido no abordan la cuestión fundamental de la opacidad y el diseño de fondo del algoritmo de recomendación.

Según Europa Press, distintas redes sociales y servicios de contenido bajo demanda han presentado recientemente herramientas que permiten a los usuarios modificar parcialmente la visibilidad de ciertos temas en sus recomendaciones. Plataformas como Instagram, Pinterest, TikTok, Threads y Spotify han sumado opciones para que quienes utilizan estos servicios indiquen si desean encontrar mayor o menor cantidad de información sobre determinados asuntos dentro de sus feeds. Las medidas, aunque representan un avance hacia una mayor percepción de control, resultan insuficientes para resolver los problemas estructurales de los algoritmos.

El algoritmo de recomendación, presente en aplicaciones como Instagram, Netflix, TikTok, Spotify y YouTube, funciona mediante inteligencia artificial y se apoya en la interpretación de los datos derivados de la actividad diaria de los usuarios. Factores como la duración de la visualización de contenidos, los "me gusta", las búsquedas, y los patrones de navegación alimentan estos sistemas que, en todo momento, buscan maximizar la permanencia de los individuos en la plataforma, ya sea a través de vídeos, fotografías o música alineada con sus hábitos previos.

En la mayoría de los casos, las personas cuentan con recursos limitados para influir de manera significativa en los contenidos sugeridos, según Europa Press. Si bien es posible eliminar el historial de visualización, borrar búsquedas previas o marcar preferencias en algunos materiales, estas acciones no garantizan que los temas recomendados se ajusten de forma fiel a los intereses reales del usuario. El sistema puede revertir rápidamente cualquier ajuste por medio de una sola actividad fuera de la rutina habitual de consumo, lo que lleva al usuario de regreso a la selección inicial determinada por el algoritmo.

Europa Press detalla que las incorporaciones más recientes de funciones de configuración incluyen herramientas específicas. Pinterest, por ejemplo, permite ajustar sólo los contenidos creados mediante inteligencia artificial, facilitando la activación o bloqueo de categorías predeterminadas. TikTok ofrece una barra móvil para gestionar los temas y ajustar la frecuencia de aparición de vídeos recomendados relacionados tanto con IA como con otros intereses. En Instagram, por su parte, la elección de temas está vinculada a sugerencias basadas en inteligencia artificial o palabras claves introducidas manualmente, lo que permite aumentar o reducir la presencia de ciertos vídeos cortos en el feed personal.

Threads, servicio de Meta, implementó la opción “Dear Algo” (Querido algoritmo) que opera a modo de mensaje directo al sistema, por el que los usuarios pueden solicitar el incremento o la disminución de contenidos vinculados a asuntos específicos. Por otro lado, Spotify actualmente ensaya una lista de reproducción configurable donde el usuario introduce instrucciones para determinar la preferencia de canciones. Además, mantiene un “perfil de gusto”, mediante el cual la persona puede suprimir temas o listas que no sea de su agrado.

El medio Europa Press advierte que, a pesar de estos avances, el control ejercido permanece acotado, y el algoritmo continúa ocupando un lugar preponderante en la experiencia digital. Este sistema automatizado, al que se le atribuyen fenómenos como el “doom scrolling”—nombre con el que se conoce a la navegación compulsiva a través de un flujo inagotable de sugerencias—, responde a dinámicas orientadas a retener la atención y motivar interacciones constantes. Dependiendo de la plataforma, la estructura de la recomendación puede alternar entre listas limitadas de temas y un desplazamiento vertical de contenido sin fin, incentivando hábitos prolongados de consumo digital.

Estudios recientes, referenciados por Europa Press, señalan que este patrón genera efectos negativos en el bienestar de los usuarios, especialmente entre adolescentes. Este sector de la población evidencia un mayor riesgo de perder la concentración, sufrir ansiedad, fatiga y experimentar dificultades en habilidades sociales, además de tendencia a desarrollar trastornos de imagen como la dismorfia corporal. El fenómeno del “doom scrolling” intensifica estos impactos, ya que deriva en un uso poco consciente y automatizado de las plataformas sociales.

Europa Press consigna que, a nivel nacional, una encuesta realizada por OnePlus indica que los españoles destinan cerca de dos días por mes exclusivamente a esta navegación reiterativa en redes sociales. Este comportamiento aparece con mayor frecuencia en momentos de ocio, como al permanecer en la cama, mientras se ve una serie o película, o incluso durante desplazamientos cortos, como ocurre en el baño.

Frente a estos contextos, algunas compañías han optado por implementar mecanismos de advertencia, alertas de uso excesivo del tiempo y controles parentales dirigidos a menores de edad. El objetivo, detalla Europa Press, consiste en involucrar a los adultos en la relación digital de los más jóvenes y reducir su exposición a contenidos potencialmente dañinos. Las redes sociales han lanzado cuentas específicas y configuraciones especiales que limitan funcionalidades y orientan el consumo hacia prácticas menos compulsivas.

Otra cuestión señalada por Europa Press reside en los casos donde las recomendaciones trasgreden las políticas internas de las plataformas. Algunos algoritmos siguen sugiriendo materiales que incluyen desinformación, promoción del odio o discursos polarizantes que los usuarios consumen masivamente, muchas veces sin percatarse de la naturaleza problemática de estos contenidos.

La magnitud de los datos recopilados y manipulados por los algoritmos, y el alcance de su impacto social, han propiciado demandas crecientes de mayor transparencia en cuanto a su funcionamiento. Diferentes sectores solicitan a las empresas tecnológicas que expliquen con claridad cuáles son los factores determinantes que inciden en la selección del contenido recomendado y cómo se diseñan y entrenan estos sistemas. Esta solicitud responde en parte a la preocupación por la existencia de sesgos presentes en los modelos, incluidos aspectos raciales, ideológicos y otros prejuicios que pueden colarse en los patrones de recomendación debido a datos de entrenamiento defectuosos.

Por todo ello, Europa Press concluye que, si bien algunas plataformas han avanzado en mecanismos de personalización y limitación de uso, subsiste una falta de control efectivo y de información clara sobre la influencia real que tiene el usuario sobre el contenido que se le presenta. Según especialistas citados por el medio, estos cambios recientes ofrecen una percepción parcial de autonomía, sin solucionar las carencias de transparencia ni los riesgos asociados al diseño automatizado de los sistemas de recomendación.