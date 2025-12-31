Putin felicita el año a las tropas convencido de una "victoria" en Ucrania

Las expresiones de apoyo a las Fuerzas Armadas rusas y la insistencia en la necesidad de mantener la cohesión nacional ocuparon un lugar central en el mensaje de fin de año que Vladimir Putin dirigió a la ciudadanía, según reportó Europa Press. El mandatario subrayó que la fortaleza de la unidad rusa resulta determinante para salvaguardar la soberanía y la seguridad del Estado, además de incidir directamente en el desarrollo y el porvenir del país.

Durante este discurso, transmitido el miércoles, Putin manifestó su total confianza en las capacidades del Ejército y su convicción de que Rusia triunfará en el conflicto contra Ucrania. El presidente ruso felicitó a los soldados y comandantes al aproximarse el Año Nuevo. “Creemos en ustedes y en nuestra victoria”, declaró el jefe del Kremlin, según publicó Europa Press. La alocución estuvo marcada por reiteradas exhortaciones a la población para fortalecer la solidaridad en estos momentos.

Europa Press detalló que el líder ruso vinculó el progreso colectivo y los logros individuales del pueblo con la escritura de nuevos capítulos en la larga trayectoria de Rusia. Sostuvo que los avances conseguidos por la sociedad tienen un impacto directo en la consolidación y proyección histórica de la nación.

Putin hizo hincapié en la importancia de prolongar el respaldo social hacia los militares que participan en la operación bélica en territorio ucraniano. Solicitó a la ciudadanía apoyar a quienes definió como “nuestros héroes” con acciones y palabras. Según consignó Europa Press, el presidente pidió continuar trabajando, alcanzando metas y promoviendo el bienestar común, especialmente en beneficio de las nuevas generaciones.

En el tramo final de su mensaje televisado, el mandatario instó al pueblo ruso a mantener el impulso en el trabajo colectivo y el desarrollo social, animando a sus compatriotas a avanzar “por el bien de nuestros hijos y nietos, por el bien de nuestra gran Rusia”. Durante el discurso se reiteraron las alusiones a la idea de una comunidad cohesionada y dedicada al interés nacional como base del futuro estatal.

Según Europa Press, estas declaraciones de Putin refuerzan una línea discursiva mantenida a lo largo del conflicto con Ucrania, en la que el presidente centra la atención en el compromiso y la abnegación de las Fuerzas Armadas, así como en la necesidad de cohesión interna ante los desafíos planteados por la guerra.

Las intervenciones anuales de Putin suelen combinar mensajes de motivación para la sociedad con llamados a la colaboración activa en todos los ámbitos, desde el apoyo a las operaciones militares hasta el desarrollo económico, social y cultural. En el mensaje más reciente, el mandatario insistió en la relevancia de lograr metas comunes y mantener la solidaridad como pilares de la Rusia contemporánea. Según especificó Europa Press, Putin otorgó un lugar prioritario al reconocimiento de los “éxitos y logros” individuales y colectivos que, en su opinión, edifican el futuro nacional.

Ratificando su postura previa, el presidente ruso sostuvo que la seguridad y evolución del país se encuentran intrínsecamente asociadas con el mantenimiento de la unidad social y la lealtad hacia quienes defienden los intereses estratégicos de Rusia en el exterior. Expresó que el respaldo a las tropas no debe limitarse a gestos simbólicos, sino traducirse en hechos concretos que demuestren el compromiso del conjunto de la sociedad con los implicados en el frente de combate, de acuerdo con lo difundido por Europa Press.

Los términos empleados y la insistencia en la celebración de la resiliencia nacional, así como en el reconocimiento al esfuerzo de los militares rusos e instancias de apoyo a sus familias, forman parte de la estrategia de comunicación del Kremlin en momentos clave. Según publicó Europa Press, Putin concluyó su mensaje reiterando el llamado a la acción y a la esperanza colectiva, proyectando a la nación hacia un futuro de desarrollo respaldado en el trabajo mancomunado y el sostenimiento de los valores tradicionales rusos.