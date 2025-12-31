Agencias

Putin felicita el año a las tropas convencido de una "victoria" en Ucrania

El mandatario ruso expresó plena confianza en el éxito de su país en el conflicto, resaltó la importancia de la unidad nacional y exhortó a ciudadanos a respaldar a quienes participan en las operaciones militares según su mensaje de fin de año

Guardar

Las expresiones de apoyo a las Fuerzas Armadas rusas y la insistencia en la necesidad de mantener la cohesión nacional ocuparon un lugar central en el mensaje de fin de año que Vladimir Putin dirigió a la ciudadanía, según reportó Europa Press. El mandatario subrayó que la fortaleza de la unidad rusa resulta determinante para salvaguardar la soberanía y la seguridad del Estado, además de incidir directamente en el desarrollo y el porvenir del país.

Durante este discurso, transmitido el miércoles, Putin manifestó su total confianza en las capacidades del Ejército y su convicción de que Rusia triunfará en el conflicto contra Ucrania. El presidente ruso felicitó a los soldados y comandantes al aproximarse el Año Nuevo. “Creemos en ustedes y en nuestra victoria”, declaró el jefe del Kremlin, según publicó Europa Press. La alocución estuvo marcada por reiteradas exhortaciones a la población para fortalecer la solidaridad en estos momentos.

Europa Press detalló que el líder ruso vinculó el progreso colectivo y los logros individuales del pueblo con la escritura de nuevos capítulos en la larga trayectoria de Rusia. Sostuvo que los avances conseguidos por la sociedad tienen un impacto directo en la consolidación y proyección histórica de la nación.

Putin hizo hincapié en la importancia de prolongar el respaldo social hacia los militares que participan en la operación bélica en territorio ucraniano. Solicitó a la ciudadanía apoyar a quienes definió como “nuestros héroes” con acciones y palabras. Según consignó Europa Press, el presidente pidió continuar trabajando, alcanzando metas y promoviendo el bienestar común, especialmente en beneficio de las nuevas generaciones.

En el tramo final de su mensaje televisado, el mandatario instó al pueblo ruso a mantener el impulso en el trabajo colectivo y el desarrollo social, animando a sus compatriotas a avanzar “por el bien de nuestros hijos y nietos, por el bien de nuestra gran Rusia”. Durante el discurso se reiteraron las alusiones a la idea de una comunidad cohesionada y dedicada al interés nacional como base del futuro estatal.

Según Europa Press, estas declaraciones de Putin refuerzan una línea discursiva mantenida a lo largo del conflicto con Ucrania, en la que el presidente centra la atención en el compromiso y la abnegación de las Fuerzas Armadas, así como en la necesidad de cohesión interna ante los desafíos planteados por la guerra.

Las intervenciones anuales de Putin suelen combinar mensajes de motivación para la sociedad con llamados a la colaboración activa en todos los ámbitos, desde el apoyo a las operaciones militares hasta el desarrollo económico, social y cultural. En el mensaje más reciente, el mandatario insistió en la relevancia de lograr metas comunes y mantener la solidaridad como pilares de la Rusia contemporánea. Según especificó Europa Press, Putin otorgó un lugar prioritario al reconocimiento de los “éxitos y logros” individuales y colectivos que, en su opinión, edifican el futuro nacional.

Ratificando su postura previa, el presidente ruso sostuvo que la seguridad y evolución del país se encuentran intrínsecamente asociadas con el mantenimiento de la unidad social y la lealtad hacia quienes defienden los intereses estratégicos de Rusia en el exterior. Expresó que el respaldo a las tropas no debe limitarse a gestos simbólicos, sino traducirse en hechos concretos que demuestren el compromiso del conjunto de la sociedad con los implicados en el frente de combate, de acuerdo con lo difundido por Europa Press.

Los términos empleados y la insistencia en la celebración de la resiliencia nacional, así como en el reconocimiento al esfuerzo de los militares rusos e instancias de apoyo a sus familias, forman parte de la estrategia de comunicación del Kremlin en momentos clave. Según publicó Europa Press, Putin concluyó su mensaje reiterando el llamado a la acción y a la esperanza colectiva, proyectando a la nación hacia un futuro de desarrollo respaldado en el trabajo mancomunado y el sostenimiento de los valores tradicionales rusos.

Temas Relacionados

Vladimir PutinGuerra en UcraniaRusiaFuerzas Armadas de RusiaUcraniaMoscúDiscurso presidencialAño NuevoUnidad nacionalSoberaníaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Ibex 35 cierra 2025 como su mejor ejercicio en 32 años al revalorizarse un 49% y superar los 17.000 puntos

El principal índice bursátil español logra en 2025 una rentabilidad récord gracias al impulso de la banca, Indra y el sector energético, consolidándose como el referente más rentable del continente pese a la inestabilidad geopolítica y económica global

El Ibex 35 cierra 2025

El PSOE admite que pagó más de 15.600 euros a Leire Díez como periodista pero niega que tuviera cargo en el partido

El PSOE admite que pagó

Rueda marca en su mensaje de Fin de Año la hoja de ruta de la Xunta en 2026: "Gobernar, no entretener"

El mandatario gallego desgrana las prioridades del Ejecutivo autonómico para los próximos dos años, destaca la previsibilidad de sus medidas y reafirma el compromiso con la innovación, la vivienda pública, la sanidad de vanguardia y el respaldo a los más vulnerables

Rueda marca en su mensaje

La borrasca 'Francis' dejará lluvias intensas y nevadas en los primeros días del año en varios puntos del país

La Aemet advierte sobre un escenario inusual, con precipitaciones abundantes, ráfagas intensas y riesgo de nieve en cotas bajas en diferentes regiones, destacando la imprevisibilidad y la importancia de consultar pronósticos oficiales ante esta situación meteorológica compleja

La borrasca 'Francis' dejará lluvias

Xi Jinping asegura que la reunificación con Taiwán es una tendencia "imparable"

En su mensaje de Fin de Año, el mandatario chino reafirmó su postura sobre el futuro de la isla, mientras autoridades en Taipéi denuncian maniobras castrenses en la zona y advierten sobre posibles riesgos para la estabilidad regional y global

Xi Jinping asegura que la