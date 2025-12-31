Petro "sabe" que "Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo", Venezuela, y la vincula al narcotráfico del ELN

En sus declaraciones más recientes, Gustavo Petro ha puesto en duda los objetivos de los ataques realizados por Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico oriental. Según el presidente de Colombia, muchas de estas lanchas no transportaban cocaína, sino cannabis. Petro sostuvo que este hecho resulta paradójico, por tratarse de una sustancia ilegal en Colombia, mientras que en varios estados de Estados Unidos se permite su uso medicinal. El mandatario aseguró que esta diferencia normativa ha provocado la muerte de más de cien tripulantes humildes, mientras que, según sus palabras, no ha perjudicado a consumidores estadounidenses ni de otros países. Con este argumento, propuso considerar la sustitución de cultivos de coca por cannabis, subrayando que, actualmente y al igual que el oro ilícito, representa una rentabilidad mayor para los productores.

Tal como informó Europa Press, Petro vinculó estos ataques con la estrategia antidrogas implementada en la región. El presidente colombiano manifestó, además, tener conocimiento de que, durante la administración de Donald Trump, aviones estadounidenses realizaron bombardeos contra infraestructuras industriales en Venezuela, específicamente en una fábrica situada en Maracaibo. De acuerdo con su publicación en la red social X, en estas instalaciones la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría transformando la pasta de coca en cocaína, aprovechando la localización cercana al lago de Maracaibo. Petro indicó que se trata de operaciones en las que está implicado el ELN, y sostuvo que el grupo ha contribuido a una invasión de Venezuela mediante sus actividades de narcotráfico y sus dogmas ideológicos.

El medio Europa Press detalló que Petro desafió directamente al ELN, señalando que la guerrilla debe decidir si continuar disputando el control del narcotráfico de cocaína o apostar por una vía de paz junto al Frente 33. Este último pertenece al Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente, una disidencia surgida de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ha protagonizado diversos enfrentamientos con el ELN en la zona de Catatumbo, próxima al lago de Maracaibo. En estos choques, la violencia se ha intensificado durante los últimos doce meses, forzando a cientos de miles de personas a desplazarse o confinarse, según publican medios internacionales.

Europa Press consignó que Petro subrayó la ausencia de pruebas de narcotráfico contra el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A diferencia de las acusaciones sostenidas por la administración de Donald Trump, Petro afirmó que, en Colombia, no existe evidencia directa que comprometa a Maduro en delitos asociados al tráfico de drogas. En contraste, el mandatario colombiano sostuvo que las investigaciones han demostrado que algunos altos mandos militares, implicados en la negociación de cocaína, colaboraban con sectores sediciosos respaldados por el entonces gobierno colombiano, en un intento de forzar un golpe de Estado en Caracas.

A través de sus declaraciones en X, Petro también se refirió a su comunicación personal más reciente con Nicolás Maduro. Según lo publicado por Europa Press, el jefe de Estado colombiano mencionó que la conversación giró en torno a la posibilidad de coordinar acciones conjuntas destinadas a combatir al ELN en la frontera que une a ambos países. Consideró que la situación de seguridad en la región fronteriza se ha agravado como consecuencia de la presencia de grupos armados, fenómenos de desplazamiento y las dinámicas del narcotráfico, elementos que requieren respuestas bilaterales más coordinadas.

Un aspecto central de la postura del presidente colombiano, desarrollado ampliamente en su publicación y recogido por Europa Press, es la crítica a la lógica prohibicionista vigente en materia de drogas. Petro argumentó que muchas de las acciones bélicas y represivas desplegadas, tales como los bombardeos estadounidenses a embarcaciones y fábricas, han dirigido su foco hacia el cannabis y no sobre la cocaína, cuya ruta hacia Europa, según dijo, ahora emplea submarinos y contenedores. Este señalamiento condujo al presidente a sugerir que el Estado colombiano debería incentivar un cambio de estrategia, aprovechando los márgenes de rentabilidad del cannabis legal en otros mercados y promoviendo su uso sustituto frente a la hoja de coca.

En su mensaje, Petro remarcó que las condiciones legales y de mercado divergentes para el cannabis generan un impacto significativo sobre la población colombiana, especialmente entre los sectores empobrecidos que participan en el tráfico marítimo. El medio Europa Press reportó que el mandatario enfatizó las consecuencias letales de las actuales políticas, recalcando que la aplicación diferente de la ley ha resultado fatal para quienes transportan la sustancia, mientras que la demanda internacional permanece prácticamente intacta.

Durante su intervención, el presidente colombiano planteó la necesidad de abrir una discusión pública sobre los modelos de intervención antidrogas y su eficacia. Propuso reorientar los incentivos económicos y legales hacia la producción legal de cannabis, considerando que esta alternativa ofrece ventajas comparativas para Colombia en el contexto internacional y puede contribuir a reducir la presión que ejercen economías ilícitas sobre determinados territorios.

El análisis de Petro, según resaltó Europa Press, se inscribe dentro de un contexto de creciente debate sobre el enfoque de la lucha antidrogas en América Latina, el papel de Estados Unidos y las consecuencias para la estabilidad interna de los países fronterizos. El jefe de Estado colombiano sugirió que la persistencia de enfoques centrados en el combate militar produce efectos colaterales que dificultan las políticas de paz y desarrollo en las regiones afectadas por el narcotráfico y la violencia armada, como lo evidencian los casos recientes en Catatumbo y en zonas adyacentes a Venezuela.

El medio Europa Press finalizó su recuento destacando que el presidente colombiano apostó por transformar radicalmente la política de drogas, tanto en términos de estrategias internas como de diálogo regional. Según su visión, la legalización y el uso regulado de cultivos como el cannabis representan una oportunidad para alejar a la población rural de economías ilegales y contribuir a la construcción de alternativas sociales en zonas tradicionalmente bajo control de grupos armados.