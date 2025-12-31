Nextil amplía su régimen fiscal en Guatemala y verticaliza producción para ganar eficiencia hacia EE.UU.

El Ministerio de Economía de Guatemala notificó el 30 de diciembre la aprobación para que Nextil Elastic Fabrics –filial en Centroamérica del grupo español Nextil– expanda sus actividades industriales bajo el régimen especial de fomento a la exportación. A partir de la resolución oficial, la compañía añade nuevas líneas de producción en territorio guatemalteco, lo que marca un avance estratégico en la optimización de su cadena de suministro destinada a facilitar la exportación textil hacia Estados Unidos y captar proyectos de nuevos clientes corporativos. Así lo detalló el medio especializado en información económica.

Según publicó la fuente, la resolución permite a Nextil Elastic Fabrics ampliar sus operaciones en el régimen fiscal diseñado para favorecer las exportaciones desde Guatemala. Desde su implementación a finales de los años ochenta, este régimen otorga diversos beneficios a empresas exportadoras, entre los que destacan la exención del impuesto sobre la renta y de ciertos impuestos indirectos. Con la ampliación, la filial suma a sus actividades previas de tejido, teñido, acabado, estampación y preparación de colorantes, la fabricación de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios, comenzando así operaciones de mayor integración industrial.

La empresa con sede en Barcelona, que fue fundada en 1954, opera casi 600 cuentas de clientes alrededor del mundo, como destacó el medio especializado. Sus áreas de negocio principales comprenden tejidos de alta gama, confección de prendas de lujo, tinte natural y soluciones textiles sostenibles. Aunque Nextil se ha consolidado en sectores como ropa deportiva y técnica, artículos para baño, lencería y prendas para el ámbito sanitario, la reciente modificación normativa en Guatemala le permite atender necesidades productivas solicitadas por nuevos clientes, al tiempo que incrementa volúmenes y variedad de colecciones para marcas con las que ya mantiene relación comercial.

De acuerdo con la información divulgada, la estrategia de Nextil tiene como uno de sus pilares alcanzar un modelo de integración vertical total en su plataforma guatemalteca. La centralización de los procesos productivos en el país centroamericano responde a la demanda de eficiencia por parte del mercado estadounidense, principal destino de sus exportaciones. El régimen de incentivos facilita la reducción de costos y plazos logísticos, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante el dinamismo y las tendencias del sector textil global.

Tal como consignó el medio, la incorporación de nuevas líneas productivas y la sinergia con los incentivos fiscales disponibles dotan a Nextil de una estructura operativa capaz de ofrecer soluciones completas y competitivas, tanto a marcas consolidadas como a clientes que requieren cadenas de suministro más cortas y flexibles para posicionarse en el mercado estadounidense.

El grupo Nextil, además de su presencia consolidada en España, extiende con esta autorización su influencia sobre el entramado industrial de Centroamérica. La compañía apuntala así su posicionamiento competitivo mediante una apuesta decidida por el crecimiento productivo y la diversificación de servicios de valor añadido. Según informó la fuente original, el objetivo final es asegurar la adaptación continua a las necesidades de los clientes y las exigencias regulatorias para mantener su relevancia como proveedor estratégico en la industria textil internacional.