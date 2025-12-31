Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás

Las afirmaciones de Benjamin Netanyahu acerca de la magnitud del arsenal de Hamás y la necesidad de decomisarlo han centrado las recientes intervenciones del primer ministro israelí en distintos medios estadounidenses. Según señaló, Hamás dispondría de aproximadamente 60.000 rifles de asalto y contaría con una fuerza de 20.000 combatientes equipados con Kalashnikov. Netanyahu vinculó el desarme del grupo islamista con los acuerdos internacionales impulsados por la Administración de Donald Trump, enfatizando la importancia de dicho objetivo para el Gobierno israelí. Estas declaraciones fueron recogidas en entrevistas con Newsmax y Fox, según informó Europa Press.

Durante su intervención, el mandatario israelí afirmó que, aunque se han alcanzado avances notables en la Franja de Gaza, persisten desafíos concretos para la seguridad de Israel. De acuerdo con Europa Press, Netanyahu remarcó que el desmantelamiento de la capacidad armada de Hamás constituye uno de los principales asuntos pendientes. Además, subrayó la necesidad de erradicar la presencia de cientos de kilómetros de túneles empleados por el grupo para infiltrar armas y combatir a las fuerzas israelíes, al tiempo que denunció la negativa de Hamás a cooperar en su eliminación.

Netanyahu también reconoció la posibilidad de implementar una fuerza internacional de estabilización en Gaza como parte de los esfuerzos para restablecer el orden en el enclave palestino. Según reportó Europa Press, indicó que el Gobierno israelí evaluará las vías para alcanzar sus metas de seguridad y no descartó optar por métodos alternativos si no se logran avances mediante mecanismos multilaterales. “Como hemos dicho el presidente y yo, si se puede hacer de la manera fácil, bien. Si no, se hará de otra manera”, manifestó el primer ministro sobre las distintas formas para concretar el desarme de Hamás.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo israelí reivindicó los logros obtenidos por su administración en Oriente Próximo y los territorios palestinos ocupados. Tal como consignó Europa Press, aseguró que su gestión consiguió debilitar la influencia de Irán en la región, identificando no solo su actuación en países cercanos, sino también en Venezuela, donde estableció una relación con el partido-milicia Hezbolá, principal aliado de Teherán en el Líbano.

En cuanto al respaldo interno, Netanyahu sostuvo que el apoyo que recibe de la sociedad israelí resulta fundamental para su permanencia en el cargo y la aplicación de sus políticas. Según Europa Press, defendió la firmeza de Israel frente a las amenazas externas y rechazó cualquier posibilidad de que “los ayatolás acaben con la historia judía”.

Las palabras de Netanyahu se produjeron en un contexto de respaldo estadounidense, luego de que el expresidente Donald Trump expresara en una reunión bilateral la necesidad de avanzar hacia el desarme de Hamás. El medio Europa Press también detalló que ambas partes coinciden en la prioridad de confiscar las armas de la organización islamista como condición para alcanzar la estabilidad en la región.

Durante sus encuentros con los medios Newsmax y Fox, Netanyahu reiteró que el proceso de desarme no solo implica la confiscación material de los rifles de asalto, sino también el desmantelamiento de la infraestructura subterránea utilizada por Hamás, con el propósito de limitar la capacidad operativa del grupo y, en consecuencia, fortalecer la seguridad de Israel.

El primer ministro puntualizó que pese a los avances, la batalla para erradicar la influencia de actores regionales hostiles a Israel sigue en curso. Europa Press detalló que Netanyahu enfatizó la necesidad de mantener la presión sobre los aliados de Irán y de no permitir que agentes estatales y no estatales, como Hezbolá y sus vínculos en América Latina, incrementen su capacidad de intervenir en los asuntos de la región.

La dinámica de las operaciones israelíes y las iniciativas internacionales para intervenir en Gaza han generado debates dentro y fuera del país. Netanyahu resaltó en sus declaraciones la importancia del respaldo de la opinión pública local para legitimar la continuación de estas políticas. Europa Press informó que este clima de apoyo interno se convierte en un elemento clave para justificar la prolongación de la ofensiva en la región hasta alcanzar los objetivos definidos por las autoridades israelíes.

La perspectiva de una fuerza internacional de estabilización en Gaza fue planteada en calidad de alternativa, en caso de fracasar los intentos de lograr el desarme por otras vías. Según lo declarado por Netanyahu, Israel estarían dispuesto a considerar la colaboración con actores internacionales, siempre y cuando el proceso permita consolidar una paz que garantice la seguridad del país y reduzca la amenaza representada por Hamás y sus patrocinadores regionales.

El mandatario puso énfasis en el carácter estratégico de estos pasos para la seguridad nacional y regional. Europa Press citó al primer ministro asegurando que los esfuerzos de su gobierno continuarán tanto tiempo como sea necesario, con el fin de anular la capacidad armada de Hamás y eliminar la red de túneles que facilita sus operaciones dentro de Gaza.