Agencias

Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás

En una entrevista, el líder israelí remarcó que la ofensiva continuará hasta alcanzar el desarme total del grupo islamista y la incautación de armamento, subrayando el apoyo de Estados Unidos y la importancia del respaldo israelí a sus políticas

Guardar

Las afirmaciones de Benjamin Netanyahu acerca de la magnitud del arsenal de Hamás y la necesidad de decomisarlo han centrado las recientes intervenciones del primer ministro israelí en distintos medios estadounidenses. Según señaló, Hamás dispondría de aproximadamente 60.000 rifles de asalto y contaría con una fuerza de 20.000 combatientes equipados con Kalashnikov. Netanyahu vinculó el desarme del grupo islamista con los acuerdos internacionales impulsados por la Administración de Donald Trump, enfatizando la importancia de dicho objetivo para el Gobierno israelí. Estas declaraciones fueron recogidas en entrevistas con Newsmax y Fox, según informó Europa Press.

Durante su intervención, el mandatario israelí afirmó que, aunque se han alcanzado avances notables en la Franja de Gaza, persisten desafíos concretos para la seguridad de Israel. De acuerdo con Europa Press, Netanyahu remarcó que el desmantelamiento de la capacidad armada de Hamás constituye uno de los principales asuntos pendientes. Además, subrayó la necesidad de erradicar la presencia de cientos de kilómetros de túneles empleados por el grupo para infiltrar armas y combatir a las fuerzas israelíes, al tiempo que denunció la negativa de Hamás a cooperar en su eliminación.

Netanyahu también reconoció la posibilidad de implementar una fuerza internacional de estabilización en Gaza como parte de los esfuerzos para restablecer el orden en el enclave palestino. Según reportó Europa Press, indicó que el Gobierno israelí evaluará las vías para alcanzar sus metas de seguridad y no descartó optar por métodos alternativos si no se logran avances mediante mecanismos multilaterales. “Como hemos dicho el presidente y yo, si se puede hacer de la manera fácil, bien. Si no, se hará de otra manera”, manifestó el primer ministro sobre las distintas formas para concretar el desarme de Hamás.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo israelí reivindicó los logros obtenidos por su administración en Oriente Próximo y los territorios palestinos ocupados. Tal como consignó Europa Press, aseguró que su gestión consiguió debilitar la influencia de Irán en la región, identificando no solo su actuación en países cercanos, sino también en Venezuela, donde estableció una relación con el partido-milicia Hezbolá, principal aliado de Teherán en el Líbano.

En cuanto al respaldo interno, Netanyahu sostuvo que el apoyo que recibe de la sociedad israelí resulta fundamental para su permanencia en el cargo y la aplicación de sus políticas. Según Europa Press, defendió la firmeza de Israel frente a las amenazas externas y rechazó cualquier posibilidad de que “los ayatolás acaben con la historia judía”.

Las palabras de Netanyahu se produjeron en un contexto de respaldo estadounidense, luego de que el expresidente Donald Trump expresara en una reunión bilateral la necesidad de avanzar hacia el desarme de Hamás. El medio Europa Press también detalló que ambas partes coinciden en la prioridad de confiscar las armas de la organización islamista como condición para alcanzar la estabilidad en la región.

Durante sus encuentros con los medios Newsmax y Fox, Netanyahu reiteró que el proceso de desarme no solo implica la confiscación material de los rifles de asalto, sino también el desmantelamiento de la infraestructura subterránea utilizada por Hamás, con el propósito de limitar la capacidad operativa del grupo y, en consecuencia, fortalecer la seguridad de Israel.

El primer ministro puntualizó que pese a los avances, la batalla para erradicar la influencia de actores regionales hostiles a Israel sigue en curso. Europa Press detalló que Netanyahu enfatizó la necesidad de mantener la presión sobre los aliados de Irán y de no permitir que agentes estatales y no estatales, como Hezbolá y sus vínculos en América Latina, incrementen su capacidad de intervenir en los asuntos de la región.

La dinámica de las operaciones israelíes y las iniciativas internacionales para intervenir en Gaza han generado debates dentro y fuera del país. Netanyahu resaltó en sus declaraciones la importancia del respaldo de la opinión pública local para legitimar la continuación de estas políticas. Europa Press informó que este clima de apoyo interno se convierte en un elemento clave para justificar la prolongación de la ofensiva en la región hasta alcanzar los objetivos definidos por las autoridades israelíes.

La perspectiva de una fuerza internacional de estabilización en Gaza fue planteada en calidad de alternativa, en caso de fracasar los intentos de lograr el desarme por otras vías. Según lo declarado por Netanyahu, Israel estarían dispuesto a considerar la colaboración con actores internacionales, siempre y cuando el proceso permita consolidar una paz que garantice la seguridad del país y reduzca la amenaza representada por Hamás y sus patrocinadores regionales.

El mandatario puso énfasis en el carácter estratégico de estos pasos para la seguridad nacional y regional. Europa Press citó al primer ministro asegurando que los esfuerzos de su gobierno continuarán tanto tiempo como sea necesario, con el fin de anular la capacidad armada de Hamás y eliminar la red de túneles que facilita sus operaciones dentro de Gaza.

Temas Relacionados

GazaBenjamin NetanyahuHamásDonald TrumpGobierno de IsraelEstados UnidosOriente PróximoDesarmeIránHezboláEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Puesto en libertad el exministro de Gobierno boliviano Eduardo del Castillo tras su detención en un aeropuerto

Puesto en libertad el exministro

La ONU aprueba un presupuesto de casi 2.940 millones de euros con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

Tras largas negociaciones, la asamblea general determinó un ajuste financiero importante para 2026, obligando a eliminar miles de empleos y enfrentar fuertes recortes, tanto en recursos como en personal, en áreas claves como derechos humanos y cooperación

La ONU aprueba un presupuesto

Netanyahu defiende el reconocimiento de Somalilandia y lo enmarca en una expansión de los Acuerdos de Abraham

Benjamin Netanyahu califica a Somalilandia como un aliado musulmán abierto al diálogo, subraya la importancia de la democracia en la región y llama al respaldo internacional mientras organizaciones africanas y árabes rechazan este avance diplomático impulsado desde Jerusalén

Netanyahu defiende el reconocimiento de

Petro "sabe" que "Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo", Venezuela, y la vincula al narcotráfico del ELN

El mandatario colombiano acusa a Estados Unidos de haber lanzado ataques sobre instalaciones industriales en territorio venezolano vinculadas al ELN y asegura que muchas de las embarcaciones destruidas transportaban cannabis, no cocaína, exigiendo un cambio de estrategia

Petro "sabe" que "Trump bombardeó

Un grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Gelsenkirchen

La Policía investiga un gran golpe a una entidad financiera tras la sustracción de millones de euros de una cámara acorazada, perpetrado durante festivos, lo que ha afectado a miles de clientes y provocado el cierre temporal del local

Un grupo de ladrones sustrae