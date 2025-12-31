Agencias

Netanyahu defiende el reconocimiento de Somalilandia y lo enmarca en una expansión de los Acuerdos de Abraham

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido este martes el reconocimiento formal de su Gobierno a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte de Somalia y autoproclamada república, a la que ha descrito como un "país musulmán moderado y democrático" que buscaría estrechar lazos con Israel a través de los Acuerdos de Abraham.

"Somalilandia tiene 6 millones de ciudadanos, musulmanes moderados; desean adherirse a los Acuerdos de Abraham", ha declarado el mandatario israelí en una entrevista en la cadena estadounidense Newsmax, en donde ha agregado que los habitantes de este territorio "son democráticos y han celebrado elecciones".

El resto de Somalia, en cambio, ha sido para Netanyahu "una mezcolanza, con terroristas de Al Shabaab y sin elecciones reales durante décadas".

En este contexto, ha defendido su reconocimiento formal y ha afirmado que "todos (los países) deberían hacerlo", añadiendo, en el caso israelí, que "por qué no apoyar a un país musulmán democrático y moderado que quiera unirse a los Acuerdos de Abraham", impulsados en 2020 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que llevó a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán a establecer lazos con Israel, si bien Jartum por ahora no ha ratificado esta decisión.

Si bien Somalilandia ha prometido que no recibirá a palestinos expulsados de Gaza a cambio del reconocimiento, sus autoridades buscan aprovechar la posición estratégica de este territorio para trazar nuevas alianzas, una política similar a la adoptada en las últimas décadas por parte de Yibuti, que cuenta con numerosas bases militares extranjeras --entre ellas de Estados Unidos, China, Francia, Italia y Japón--, si bien estos esfuerzos están dificultados por su falta de reconocimiento internacional.

Por ello, está por ver si el histórico paso de Israel, que ha chocado con el rechazo de organizaciones como la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) y la Liga Árabe, se ve seguido por otros países, en lo que supondría un espaldarazo para las aspiraciones de independencia de Somalilandia.

