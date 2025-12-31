Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025 con un espectacular vestido joya de Rubén Hernández Costura

Rubén Hernández celebra veinticinco años de trayectoria en la moda con una creación confeccionada en su taller de Alicante para una de las noches más vistas de la televisión española. El diseñador eligió para Mónica Martínez un vestido elaborado de manera artesanal, en el que cada detalle refleja el minucioso proceso de la alta costura. Esta colaboración ha coincidido con la emisión especial de las Campanadas de Fin de Año de Telemadrid, donde la comunicadora apareció luciendo una pieza creada especialmente para la ocasión.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la presentadora condujo la despedida de 2025 en Telemadrid enfundada en un vestido exclusivo de Rubén Hernández Costura, diseñado para destacar sobre el escenario del evento tradicional del 31 de diciembre. El vestido, de corte recto y confeccionado en un tejido cubierto por microcristales en tono rojo rubí, consistió en una apuesta visual que ganó en brillo y reflejos bajo la iluminación del plató.

Tal como detalló el medio, el diseño elegido por Rubén Hernández incluyó un escote Bardot muy pronunciado, que dejó los hombros al descubierto y aportó una línea estilizada al torso de la presentadora. En la zona central del vestido, el elemento más llamativo fue una maxi flor tridimensional, trabajada a modo de pieza escultórica, ubicada en la cintura y concebida como centro focal del conjunto. El vestido fue producido completamente a mano en el atelier de Alicante, siguiendo los procesos tradicionales de la alta costura española. Patronaje personalizado, muchas horas de trabajo manual y una atención rigurosa a cada acabado formaron parte del proceso, tal como informó la fuente.

El medio puntualizó que el contexto de esta creación resulta especialmente significativo para el diseñador, ya que coincide con la celebración de su cuarto de siglo profesional. Hernández figura como un referente dentro del panorama nacional, habitual en eventos y alfombras rojas de alto perfil, y considerado por numerosas figuras mediáticas a la hora de elegir vestuario para ocasiones destacadas, consignó la publicación.

Para complementar el estilismo de la noche, Mónica Martínez optó por sandalias rojas de charol de la firma Magrit, modelo Camille, piezas que sumaron en altura y en coherencia cromática al vestuario, reforzando la continuidad del look durante la retransmisión de Nochevieja. Según remarcó el medio, la elección del calzado contribuyó junto al vestido a construir una imagen definida para dar la bienvenida al año 2026 en la pantalla de Telemadrid.

La presencia de Martínez con este diseño forma parte de una tendencia en los especiales televisivos de Fin de Año, donde la moda y la puesta en escena adquieren un lugar protagónico. La pieza elaborada por el equipo de Rubén Hernández se inscribe en las creaciones hechas a medida que buscan resaltar la singularidad de las presentadoras en estos eventos, manteniendo los estándares y técnicas propios de la alta costura española.

El trabajo de Hernández durante sus veinticinco años ha sido reconocido por la preferencia de celebridades y figuras relevantes, según reportó la fuente, reafirmando su posición en el sector de la moda nacional. Este aniversario como diseñador ha quedado plasmado de manera simbólica en la visibilidad otorgada a través de la emisión de las Campanadas de Fin de Año, donde su vestido realizado en Alicante ocupó el centro de la atención.