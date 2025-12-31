Mariló Leal y Lucía Escribano, de Sol y Luna con diseños de Alejandro de Miguel en las Campanadas de Castilla-La Mancha

La elección de Huélamo, una localidad ubicada en la Serranía de Cuenca, como escenario para la reciente celebración de las Campanadas de Castilla-La Mancha Media, imprimió a la retransmisión un carácter marcado por la historia y la autenticidad de la región, según informó Castilla-La Mancha Media. La emisión, que contó con un enfoque en el simbolismo y los valores culturales del enclave, destacó este año la incorporación de elementos representativos tanto a nivel local como en el terreno de la moda, con dos diseños realizados exclusivamente para la ocasión.

El medio Castilla-La Mancha Media detalló que Mariló Leal y Lucía Escribano condujeron la despedida del año enfundadas en creaciones exclusivas del diseñador Alejandro de Miguel. El profesional de la alta costura, ampliamente reconocido, diseñó los vestidos a medida inspirándose en conceptos poéticos que remiten al Sol y la Luna, logrando que ambas presentadoras encarnasen características contrastantes pero complementarias en la puesta en escena televisiva.

De acuerdo con lo publicado por Castilla-La Mancha Media, los vestidos se pensaron como piezas compañeras que dialogan entre ellas: Mariló Leal llevó una propuesta que evoca al Sol, caracterizándose por transmitir fuerza y energía; mientras que el atuendo de Lucía Escribano, inspirado en la Luna, buscó reflejar serenidad y elegancia. Esta dualidad en los estilismos creó un contraste armónico en la noche del 31 de diciembre, sumando un componente extra de significado a la transmisión.

Según consignó el medio, la producción de cada vestido supuso más de 150 horas de trabajo manual en el taller de Alejandro de Miguel. El proceso requirió la intervención minuciosa de todo el equipo de costureras, quienes se dedicaron a emplear tejidos seleccionados, dotados de detalles como incrustaciones, bordados y aplicaciones que exigieron precisión y atención al detalle. La intención del diseñador y su equipo fue que las presentadoras brillaran ante los espectadores y que las prendas resaltaran tanto por su delicadeza como por su exclusividad.

El medio Castilla-La Mancha Media subrayó que la retransmisión de las Campanadas se convirtió en una auténtica pasarela de moda, consolidando la tendencia de la alta costura en celebraciones televisivas de relevancia nacional. La atención generada por los estilos elegidos posicionó a Mariló Leal y Lucía Escribano entre las figuras mejor vestidas de la noche, lo que contribuyó a destacar la labor artesanal que hay detrás de muchas de las apariciones más comentadas de la televisión en estas fechas.

Alejandro de Miguel fue citado por Castilla-La Mancha Media declarando: "Es un honor para mí vestir a las presentadoras de la televisión de mi tierra; llevo más de diez años haciéndolo y me siento muy querido en Castilla-La Mancha". Estas palabras ilustran la relevancia que el diseñador atribuye a su relación con la comunidad autonómica y a su trayectoria en la confección de prendas para momentos televisivos destacados.

La cobertura realizada por Castilla-La Mancha Media recordó además el vínculo del diseñador con otras personalidades del medio televisivo español, como Ana Obregón, y su papel recurrente en la confección de vestidos para la tradicional celebración de Nochevieja en distintos canales autonómicos. Según reportó el medio, la colaboración constante de Alejandro de Miguel en este evento le ha permitido consolidar su imagen como uno de los profesionales más influyentes de la moda en retransmisiones especiales en España.

El simbolismo detrás del Sol y la Luna, adoptado como eje conceptual para los vestidos, remarcó el intento de fusionar elementos poéticos y culturales con la proyección mediática del evento. De acuerdo con la información recopilada por Castilla-La Mancha Media, este enfoque buscó trascender la simple estética para dotar a la celebración de significados adicionales asociados tanto a la tradición local como a las expresiones contemporáneas de la moda española.

Las prendas confeccionadas por Alejandro de Miguel y su equipo, compuestas por materiales cuidadosamente seleccionados y técnicas propias del oficio de la alta costura, colectaron comentarios tanto del público presente como de los espectadores que siguieron la transmisión desde diferentes puntos de España, según informó el propio medio. El reconocimiento obtenido refuerza la posición del diseñador y contribuye al prestigio de la moda confeccionada en Castilla-La Mancha dentro del panorama nacional, algo que forma parte de la identidad de las sucesivas celebraciones de Nochevieja televisiva en la región.