Llega un cayuco con 197 migrantes a El Hierro

De acuerdo con datos proporcionados por Salvamento Marítimo, el grupo de migrantes que llegó a El Hierro durante la noche del martes incluía no solo a hombres adultos, sino también a mujeres y menores. En total, 135 varones, 45 mujeres y 17 personas identificadas como presuntos menores integraban la tripulación de la embarcación interceptada cerca de La Restinga. Esta intervención requirió la colaboración entre distintas entidades de emergencia, que asistieron a los recién llegados en el puerto insular, prestando servicios sanitarios y humanitarios de urgencia. El arribo del cayuco representa uno de los movimientos migratorios recientes hacia las Islas Canarias, enmarcado en una tendencia sostenida de llegadas desde el África subsahariana durante los últimos meses.

Según informó Salvamento Marítimo y confirmó la Guardia Civil, la embarcación fue detectada mediante el sistema de radar institucional aproximadamente a unas ocho millas náuticas al sur de La Restinga, en la costa sur de la isla de El Hierro. El hallazgo condujo a la activación del protocolo de alerta y a la movilización inmediata de recursos tanto marítimos como institucionales para gestionar la situación en el mar y garantizar la seguridad del grupo a bordo.

El medio detalló que, tras el aviso emitido desde la Guardia Civil, el centro de salvamento de Tenerife desplegó la Salvamar Dipha. Esta unidad de emergencia marítima se coordinó con la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil para acompañar al cayuco durante su acercamiento final al puerto. Ambas embarcaciones escoltaron al grupo, controlando el trayecto y facilitando su llegada en condiciones consideradas seguras por las autoridades.

Al desembarcar, los migrantes de origen subsahariano recibieron atención de los servicios de emergencia, específicamente del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Cruz Roja. Según consignó el medio, estos equipos brindaron asistencia médica y humanitaria, evaluando el estado de salud de los ocupantes, dada la prolongada exposición al mar y las posibles condiciones adversas enfrentadas durante la travesía. Prestar atención a posibles situaciones de riesgo sanitario y humanitario constituye parte fundamental del protocolo aplicado en tales casos.

El episodio de El Hierro se suma a la lista de llegadas de embarcaciones precarias a las Islas Canarias, fenómeno que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han mantenido bajo estrecha vigilancia. Los desplazamientos desde el África subsahariana hacia el archipiélago canario continúan presionando los dispositivos de respuesta, con operativos coordinados entre distintas instituciones para abordar la emergencia migratoria desde una perspectiva de seguridad y de protección de los derechos humanos.

Fuentes de Salvamento Marítimo recalcaron que la detección por radar y la rápida coordinación interinstitucional resultaron clave para el éxito de la operación, permitiendo a las patrulleras y unidades de emergencia actuar a tiempo y reducir al mínimo los riesgos tanto en alta mar como durante el proceso de entrada al puerto. Esta dinámica de trabajo conjunto entre entidades marítimas, cuerpos de seguridad y organizaciones de ayuda humanitaria se ha convertido en el procedimiento habitual frente a las continuas llegadas de cayucos y pateras a Canarias.

El proceso posterior al desembarco implicó la identificación de los migrantes, priorizando la atención a los menores y mujeres, así como la valoración de eventuales casos urgentes de salud. Según la información difundida, todos los ocupantes del cayuco fueron atendidos tras su llegada, con especial énfasis en aquellos identificados como más vulnerables por los servicios de emergencia y Cruz Roja.

Las autoridades continúan monitorizando la evolución de las rutas migratorias hacia El Hierro y otras islas del archipiélago, utilizando tecnología de vigilancia y poniendo en marcha recursos navales y terrestres para responder con rapidez ante la detección de nuevas embarcaciones. Según informó Salvamento Marítimo, esta coordinación busca garantizar tanto la seguridad de los migrantes como el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de control fronterizo y salvaguarda de la vida humana en el mar.