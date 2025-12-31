Euskadi suma siete traspasos este año: ya acapara la mitad de las transferencias desde que Sánchez llegó a Moncloa

Al analizar el registro de cesiones de competencias desde 1978 hasta 2025, el País Vasco aparece con 122 traspasos acumulados, posicionándose a cierta distancia de Cataluña, que encabeza la lista con 196 transferencias, y situándose también por detrás de comunidades como Andalucía y Galicia, ambas con 156, según datos publicados por el Ministerio de Política Territorial y recogidos por Europa Press. No obstante, en el último año, el avance vasco resulta especialmente notorio: para 2025 el País Vasco suma siete nuevas áreas de gestión asumidas desde el Gobierno central, lo que le ha alzado como la comunidad que más competencias ha incorporado desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, con un total de 23, muy por delante de otras regiones como Cataluña, que ha agregado ocho en ese mismo periodo, reportó Europa Press.

La información detallada por Europa Press subraya que, desde la moción de censura de 2018 que facilitó el acceso del Partido Socialista al Ejecutivo, la administración de Euskadi ha recibido más de la mitad de los traspasos formalizados entre todas las comunidades, poniendo en relieve tanto el ritmo como el alcance de las negociaciones entre el Gobierno central y el Gobierno vasco. En ese contexto, el último acuerdo alcanzado, concretado en septiembre, otorgó a Euskadi la gestión de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo, completando así el primer bloque de las transferencias relativas a la Seguridad Social.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, en el mes de julio de 2025 el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, pactaron también la transferencia de algunas materias asociadas al primer bloque de la gestión de la Seguridad Social, que incluyen cuatro prestaciones no contributivas –tres relacionadas con prestaciones familiares y una vinculada al subsidio especial por nacimiento–, y la administración de las prestaciones económicas del seguro escolar.

En paralelo, se ratificó el traspaso de competencias sobre permisos de trabajo para personas extranjeras, así como la gestión del servicio meteorológico, que fue acompañada por la cesión gratuita del antiguo edificio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en San Sebastián, según reportó el medio. Este año también se aprobó el decreto por el que el País Vasco asume en exclusiva la gestión de los permisos laborales para extranjeros.

La administración vasca ya había asumido, en años precedentes, otros servicios de gran impacto, como la gestión penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el servicio ferroviario de cercanías, el control del transporte por carretera, la supervisión de las prestaciones sanitarias ligadas al seguro escolar, la asignación y control del código bibliográfico internacional ISSN, y la propiedad del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, elenco que, sumado a los recientes acuerdos, amplía de forma considerable el margen de autogobierno de la comunidad, detalló Europa Press.

En cuanto al resto de regiones, Cataluña ha formalizado en este ciclo la gestión propia del IMV, ampliaciones relativas a la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y el traspaso de competencias sobre becas y bienes patrimoniales del Estado ubicados en su territorio. El medio Europa Press informa que persisten negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat sobre nuevas transferencias, entre las que destaca la del ferrocarril Rodalies.

Navarra sigue en el listado tras haber sumado cuatro competencias: la sanidad penitenciaria, la gestión de la autopista AP-68, el IMV y las funciones de tráfico. En este último caso, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo inicial por defectos en su planteamiento, lo que llevó a ambos gobiernos a modificar el marco para asegurar su validez jurídica. A la Comunidad Valenciana se le han asignado ampliaciones en medios patrimoniales ligados a la conservación de la naturaleza y a la edificación.

Baleares y Canarias recibieron la transferencia de la gestión del litoral; no obstante, ambas administraciones autonómicas manifestaron su malestar por considerar la cesión insuficiente, puntualizó Europa Press. La Xunta de Galicia y el Gobierno central concretaron el traspaso sobre la gestión del litoral en esa comunidad, el primero que recibe desde el año 2008.

Para la Comunidad de Madrid, se materializó la ampliación de un acuerdo anterior, traspasando mayores competencias en medios vinculados a la atención sanitaria, mientras que otras diez comunidades autónomas no han recibido nuevas competencias desde el inicio del actual Gobierno, aunque algunas de ellas han conseguido la cesión de impuestos, como el de residuos, según indicó Europa Press.

Desde 1978, el proceso de descentralización ha supuesto más de 2.000 transferencias a comunidades y ciudades autónomas de todo el país. En la lista histórica, después de Cataluña, Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana, se suman Canarias, País Vasco, Castilla y León, Baleares, Aragón, Murcia, Cantabria, Asturias, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra como las comunidades con mayor número de competencias asumidas. Entre las ciudades autónomas, Melilla contabiliza 24 traspasos y Ceuta llega a 21.

Además, Europa Press explicó que durante el gobierno de Mariano Rajoy entre 2015 y 2017 no hubo avances en materia de transferencias, deteniéndose de manera completa hasta la llegada de Sánchez, cuando el País Vasco recibió dos en los primeros meses de dicho mandato.

El proceso de descentralización y negociación intergubernamental ha motivado la diversificación en la distribución de competencias en el Estado, siendo la comunidad vasca la que, tras 2018, ha experimentado un avance sin precedentes en comparación con las demás. La diferencia con respecto a otras comunidades se refleja tanto en la cantidad de áreas transferidas como en las materias gestionadas, en especial en lo apuntado por Europa Press acerca de las nuevas potestades sobre prestaciones sociales clave, permisos laborales para extranjeros y el control del litoral, una competencia muy demandada en varias regiones y sobre cuyo traspaso otras, como Baleares y Canarias, mantienen posturas críticas sobre el alcance y los recursos cedidos.

Las cifras recogidas por el Ministerio de Política Territorial y difundidas por Europa Press muestran la evolución y los contrastes en el reparto competencial autonómico, además de destacar el dinamismo del actual Ejecutivo en la transferencia de poder a las comunidades, así como la notable diferencia regional en la recepción y materialización de estos traspasos administrativos.