El keniata Kamworor y Marta García, que repite, se llevan la victoria en la San Silvestre

Marta García cruzó la meta en el estadio de Vallecas y estableció un nuevo récord nacional para una atleta española en la San Silvestre Vallecana Internacional, con un tiempo de 31 minutos y 11 segundos, lo que marca su segunda victoria consecutiva en la prueba. De acuerdo con lo publicado por el medio, este logro representa la primera vez en 22 años que una deportista nacional logra revalidar el título, hazaña que previamente alcanzó Marta Domínguez en los años 2002 y 2003. El evento también fue escenario de la victoria del keniata Geoffrey Kamworor en la categoría masculina, quien se impuso con un crono de 27 minutos y 40 segundos.

Tal como consignó el medio, la carrera, correspondiente a la 61ª edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional, reunió a 10.002 corredores en total, reflejando una fuerte convocatoria tanto en la competencia élite como en la prueba popular. La organización destacó que Mohamed Massat y María Moreno resultaron los vencedores de la carrera no profesional.

En la disputa masculina, Kamworor se perfiló como favorito desde el primer kilómetro, liderando la avanzadilla junto con los españoles Jesús Ramos, Aarón Las Heras y Eduardo Menacho. Tras unos primeros kilómetros en grupo, la cabeza de carrera se redujo a un trío compuesto por Kamworor, Las Heras y Ramos, pero la intensidad impuesta por el atleta keniata causó que solo Ramos lograra sostener el ritmo pasado el cuarto kilómetro. Según relató el medio, Kamworor incrementó la velocidad en la zona de Atocha e impuso una diferencia definitiva, logrando llegar en solitario al barrio de Vallecas y asegurando la victoria sin oposición en los últimos kilómetros del recorrido.

En la rama femenina, la competencia mantuvo un desarrollo ajustado desde el inicio. Marta García y la neerlandesa Diane Van Es se posicionaron desde el primer tramo como las principales aspirantes al primer puesto, marcando un ritmo elevado que sostuvo la incertidumbre hasta el último kilómetro. El medio detalló que la definición llegó en el tramo final, donde García ejecutó un cambio de ritmo que le permitió desprenderse de Van Es y cruzar la meta en solitario ante el público congregado en el estadio, que celebró la consolidación de un nuevo récord nacional en la prueba.

Según informó el medio, el podio masculino quedó integrado por Geoffrey Kamworor en primer lugar, seguido de los españoles Jesús Ramos y Aarón Las Heras. En la femenina, el primer puesto fue para Marta García, con Diane Van Es asegurando la segunda posición. La publicación señaló que la actuación de García no solo le valió el triunfo, sino que además estableció el mejor tiempo jamás registrado por una corredora española en la historia del evento.

La participación masiva y los registros destacados de los primeros lugares confirmaron el atractivo y el nivel competitivo de la prueba. El medio puntualizó que la San Silvestre Vallecana Internacional se consagra nuevamente como uno de los eventos atléticos más concurridos y celebrados en España al finalizar el año. Las estrategias empleadas por los finalistas en ambas categorías, así como la respuesta del público en las calles de Vallecas, marcaron los momentos clave de la jornada, que se distingue por la resistencia y el talento de los atletas nacionales e internacionales.

En lo relativo a la prueba popular, el medio informó que Mohamed Massat y María Moreno encabezaron la clasificación general, sumándose a la lista de ganadores que acompañaron a los líderes de la élite en un evento que combinó la competencia profesional con la participación masiva de atletas amateurs. La edición número 61 de la carrera, según remarca el medio, consolidó la tradición de congregar a miles de corredores y celebró nuevas marcas tanto en la categoría masculina como femenina, reforzando el nivel de la cita anual en las calles de Madrid.