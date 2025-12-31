El 2026 empieza con un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con lluvias, tormentas y nevadas los primeros días

La entrada de aire frío de origen ártico prevista para el 3 de enero afectará especialmente al extremo norte peninsular, acompañada de precipitaciones que podrán transformarse en nevadas en cotas bajas en los Pirineos, la Ibérica norte, la cordillera Cantábrica oriental y el alto Ebro. Esta evolución meteorológica forma parte del nuevo escenario que se inicia con la retirada de las altas presiones y la llegada de una borrasca atlántica, según detalló la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El medio AEMET informó que, desde el 1 de enero de 2026, Canarias será la primera en registrar precipitaciones generalizadas, en algunos casos acompañadas de tormenta. En el resto del país, el avance de la borrasca atlántica llevará frentes asociados que dejarán lluvias desde finales del día 2, principalmente en la franja oeste peninsular durante el 3 de enero. Según el pronóstico de la AEMET, los mayores volúmenes de precipitación se recogerán en el Golfo de Cádiz y el archipiélago canario.

Durante el primer día del año, las nieblas matinales tendrán especial protagonismo, sobre todo en la meseta Norte, donde persistirán durante buena parte de la jornada. Las temperaturas experimentarán una tendencia al alza, aunque esta evolución cambiará al final del periodo analizado, con descensos térmicos previstos. La primera parte de este episodio meteorológico vendrá marcada por heladas localizadas en el interior de la mitad norte y en el cuadrante sureste, según consignó la AEMET, disminuyendo en extensión e intensidad en fechas posteriores.

El viento se presentará predominantemente de componentes sur y este en la Península y Baleares, con tendencia a girar a componente norte al final del periodo de previsión. En Canarias, los vientos serán de moderados a fuertes, con predominio del oeste, especialmente intensos en zonas altas y expuestas de las islas de mayor relieve.

Entre el 4 y el 6 de enero, la evolución de la borrasca bautizada como 'Francis' presenta incertidumbre, según publicó la AEMET. Este sistema podría desplazarse hacia el este, generando un aumento de la inestabilidad en el sur y este peninsular. En ese contexto, son probables chubascos localmente intensos o persistentes en áreas como el golfo de Cádiz, el Estrecho, Alborán y cabo de la Nao, con posibilidad de que se acompañen de tormenta en zonas próximas a los litorales y el sur continental.

La masa de aire frío procedente del Ártico continuará desplazándose hacia el sur durante estos días, lo que favorecerá nevadas débiles en cotas bajas. No obstante, según se recoge en la información de la AEMET, la interacción de este aire frío con la humedad aportada por 'Francis' podría causar acumulaciones significativas de nieve en regiones como la Ibérica oriental, el este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana, el entorno de las Béticas y, de manera menos probable, en otras áreas del centro peninsular y del sistema Ibérico.

En la segunda fase de este episodio meteorológico, se anticipa una bajada generalizada de las temperaturas, resaltó la AEMET, lo que favorecerá la expansión de las heladas a prácticamente todo el territorio nacional. Sólo quedarían exentos los litorales, el bajo Guadalquivir y los archipiélagos. Las heladas alcanzarán intensidad moderada en amplias zonas interiores de la mitad norte del país.

El patrón de vientos durante esta etapa presentará una tendencia dominante de componente norte, con períodos de moderada intensidad, especialmente acusados en áreas costeras. En Canarias, la predicción indica intervalos nubosos, precipitaciones débiles y viento moderado, con un cambio progresivo de la dirección noroeste a noreste.

Este cambio de escenario meteorológico coincide con el inicio del año, lo que supone un arranque invernal marcado por la presencia de frentes activos, variabilidad térmica, episodios de viento fuerte y fenómenos adversos como heladas, tormentas y nevadas en diferentes áreas, según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología.