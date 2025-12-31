Carlos Latre despide el año con un cariñoso mensaje a Buenafuente y Silvia Abril

El deseo de Carlos Latre de conducir algún día las Campanadas se mantiene como uno de sus grandes anhelos, mientras observa de cerca los cambios en la televisión para la emblemática última noche del año. Según publicó el medio, Latre compartió recientemente sus impresiones sobre la ausencia de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la presentación de las uvas en TVE, un hecho que consideró especialmente significativo dada su larga amistad con ambos cómicos. El humorista, al referirse a la noticia principal, recordó la conversación mantenida con la pareja tras conocer que se verían obligados a cancelar su participación debido a problemas de salud de Buenafuente.

De acuerdo con el medio citado, Carlos Latre relató que pudo hablar personalmente con Silvia Abril días antes del evento final de año. “Hablé con Silvia, sí, sí, hablé con Silvia, y estaba Andreu al lado”, señaló el imitador al rememorar el intercambio. Ambos recordaron sus inicios conjuntos en el mundo de la radio, donde se conocieron y comenzaron su carrera en la emisora Radio Reus de la Cadena SER. Latre expresó la cercanía y afecto que le une a la pareja, subrayando que le trasladó un mensaje concreto a Buenafuente: “Calma, calma, sobre todo mucha calma y, como se dice en catalán, poc a poc”.

La baja de Buenafuente y Abril en la tradicional transmisión de las Campanadas de TVE generó repercusión, y el canal anunció que el relevo para la noche más vista de la televisión será asumido por la cantante Chenoa y el grupo Estopa. Tal como detalló el medio, Latre manifestó gran expectativa sobre la actuación del nuevo tándem, mencionando con humor: “Me muero de la risa de pensarlo. Porque tú te imaginas a estos dos, allí, cantando las campanadas... Va a ser divertidísimo”. De este modo, reconoció la popularidad que prevé tendrán Chenoa y Estopa en la celebración de Año Nuevo.

En sus declaraciones, Latre también se refirió a la carrera de la artista positiva, señalando: “Creo que Chenoa está en un año maravilloso y me alegro muchísimo por ella, de verdad”. Estas palabras fueron recogidas por el medio, que subraya la admiración y buena relación que el humorista mantiene con sus colegas del sector televisivo.

El humorista concluyó el año con proyectos importantes a la vista, entre los que destaca su intención de expandir su carrera profesional fuera de España durante 2026. Según informó la fuente, Latre expresó su interés en aprovechar la notoriedad alcanzada por programas como ‘Tu cara me suena’ y ‘Crónicas Marcianas’ en mercados latinoamericanos, específicamente en países como Colombia y Cuba, donde estas producciones se emiten desde hace tiempo. El cómico manifestó: “Siempre estamos pensando en cruzar el charco porque me hace mucha ilusión. A ver que se crucen los astros y que se crucen los caminos para que este año podamos estar allí con amigos y compañeros”.

El medio indica, además, que, para Carlos Latre, conducir la transmisión de las Campanadas representa una meta profesional pendiente, pese a los logros alcanzados en diferentes formatos televisivos. La cercanía con figuras como Buenafuente y Abril, junto a su participación destacada en espacios de humor y entretenimiento, refuerzan la idea de que el imitador forma parte de la memoria colectiva de la pequeña pantalla en estas fechas señaladas.

El cambio en los presentadores de la última noche del año, a raíz de las circunstancias personales de los elegidos inicialmente, puso de manifiesto la importancia de la salud y la necesidad de adaptación en la programación televisiva. Según consignó la fuente, Latre enfatizó el valor de la amistad y el apoyo mutuo surgido en los primeros años de trayectoria compartida con Buenafuente y Abril, así como su reconocimiento a las nuevas generaciones de artistas que afrontan grandes retos en directo.

El humorista hizo balance de un año caracterizado por la solidaridad entre colegas y la proyección internacional del entretenimiento español, manteniendo abiertos sus proyectos para el futuro y una visión positiva sobre el desarrollo de su carrera tanto dentro como fuera de España.