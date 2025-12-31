Al menos un muerto y decenas heridos tras el choque de dos tres que cubrían la ruta hacia Machu Pichu

La compleja tarea de evacuar a los lesionados tras el choque frontal de dos trenes en la ruta entre Ollantaytambo y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu marcó la respuesta de los equipos de emergencia, quienes tuvieron que usar la propia vía férrea y trasladar a los heridos a apeaderos con acceso a ambulancias, ante la imposibilidad de utilizar helicópteros debido a la ubicación y orografía del área. Un accidente ferroviario registrado el martes por la tarde en esta conocida ruta turística del sur de Perú dejó al menos una persona muerta y 36 lesionadas, lo que encendió críticas sobre las condiciones de seguridad y respuesta en uno de los principales accesos a Machu Picchu, según informaron fuentes oficiales y medios locales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades a la que tuvo acceso el medio, el incidente ocurrió en la provincia de Urubamba, en el tramo cercano a la localidad de Ollantaytambo, por donde numerosos turistas y residentes se desplazan habitualmente hacia el emblemático sitio arqueológico. El choque involucró trenes pertenecientes a las compañías PerúRail e Inca Rail, dos de las principales operadoras de transporte ferroviario en la zona, indicaron fuentes oficiales citadas por diversos medios de comunicación.

El Ministerio de Salud de Perú confirmó que la cifra oficial de personas heridas ascendía en las primeras horas a 36, con mayoría de casos asociados a traumatismos múltiples y contusiones. Medios de prensa locales, según reportó el medio, sugirieron que el saldo de víctimas podría ser mayor, aunque hasta el momento fue validada por las autoridades únicamente la información emitida por el Ministerio de Salud. La persona fallecida ha sido identificada como uno de los maquinistas de las formaciones colisionadas, dato corroborado por la Policía y recogido por diversos portales de noticias.

Tras el accidente, los equipos de rescate debieron trabajar en una vía férrea ubicada en un sector carente de carreteras, lo que limitó severamente la posibilidad de desplegar helicópteros y obligó a utilizar trenes de auxilio para transportar a los heridos hasta puntos de la ruta ferroviaria con mejores accesos. Desde allí, las víctimas con lesiones de mayor gravedad fueron trasladadas en ambulancias hacia hospitales en la ciudad de Cuzco, distante a unas dos horas del sitio del siniestro, detallaron fuentes de la región recogidas por diferentes medios.

El Gobierno de Perú envió una representación oficial encabezada por el presidente José Jerí, quien se desplazó hasta Cuzco acompañado por el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda y el ministro de Transportes, Aldo Martín. Estos funcionarios mantuvieron conversaciones con las autoridades locales a fin de coordinar la respuesta institucional y brindar apoyo a los afectados, informó el medio con acceso a fuentes del Ejecutivo.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano anunció la apertura de una investigación formal con el objetivo de esclarecer las causas que originaron el choque y determinar eventuales responsabilidades. Paralelamente, la oficina nacional a cargo de la protección de los derechos del consumidor inició también un procedimiento dirigido a verificar si las empresas PerúRail e Inca Rail cumplen correctamente con las coberturas de seguro y la asistencia a los pasajeros afectados, reportó el medio en base a información de organismos oficiales.

Werner Salcedo, gobernador de Cuzco, expresó su preocupación tras los hechos, aludiendo al impacto que el accidente puede producir en la percepción del país a nivel internacional. Según consignó el medio, Salcedo se refirió a los riesgos derivados de priorizar el beneficio económico sobre las garantías para los viajeros. “Machu Picchu está atrapado en la comercialización que deja mucho que desear”, sostuvo el gobernador, quien también exigió que incidentes de este tipo no se repitan y manifestó insatisfacción por la atención médica proporcionada por algunos servicios privados a quienes se buscó apoyo tras colapsar la capacidad pública.

Las críticas también apuntaron a la gestión general de la ruta ferroviaria, exclusiva en un tramo donde la geografía impide la construcción de caminos. Dicha exclusividad convierte la vía en un punto vulnerable tanto a la saturación como a los accidentes, agregando complejidad a las labores de gestión de emergencias y atención a víctimas. Según publicó el medio, cada año decenas de miles de turistas utilizan esta ruta para acceder a Machu Picchu, lo cual exacerba la importancia de la seguridad en cada trayecto.

Las diligencias para determinar la responsabilidad de las empresas involucradas continúan bajo la supervisión de autoridades nacionales y organismos de control, cuyo objetivo se centra en evitar situaciones similares y velar por la adecuada compensación a las víctimas y sus familias. Por el momento, las autoridades mantienen en reserva los detalles técnicos que llevaron al choque frontal, a la espera de la recolección y análisis de datos por parte de las entidades competentes y la administración ferroviaria.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en la principal ruta turística hacia Machu Picchu, así como el papel de las empresas operadoras y la supervisión gubernamental en la protección de pasajeros. Según consignó el medio, la revisión de los protocolos de transporte y emergencia figura ahora en la agenda de las autoridades y de los operadores de servicios turísticos, que siguen bajo observación por parte de las entidades estatales encargadas del sector.