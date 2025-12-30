Zelenski afirma que "no pueden renunciar sin más" a los territorios del este de Ucrania

En medio de las conversaciones para un posible acuerdo de paz, Volodimir Zelenski propuso la creación de una zona económica especial que incluyera los territorios orientales de Ucrania bajo control ruso, y sugirió que cualquier decisión sobre este estatus se definiría mediante un referéndum validado internacionalmente. El presidente ucraniano defendió esta opción en entrevista con la cadena estadounidense Fox News, planteando que, en caso de establecer tal zona económica libre, Ucrania y Rusia tendrían que ajustar sus posiciones territoriales para facilitar la aplicación de nuevas reglas y la posterior consulta popular. Según informó Fox News, Zelenski sostuvo que “si tomamos una decisión sobre la zona económica, se realizará un referéndum para aceptarla o no”, añadiendo alternativas al estancamiento diplomático.

Durante la entrevista revelada por Fox News, Zelenski enfatizó que Ucrania no contempla la posibilidad de abandonar unilateralmente las regiones del este actualmente en manos rusas. Declaró: “No podemos retirarnos. Está fuera de nuestra legislación”. El mandatario señaló que la protección de la población residente representa otra razón clave, ya que enfatizó la presencia de aproximadamente 300.000 personas en esas áreas. Según detalló Fox News, Zelenski consideró fundamental evitar la pérdida de esas comunidades dentro de sus propuestas para las negociaciones.

Según publicó Fox News, el presidente ucraniano explicó que la integridad territorial y el destino de los habitantes han generado uno de los principales desacuerdos en la mesa de negociación. Ese punto se mantiene como uno de los mayores obstáculos para que el borrador de 20 puntos presentado por Ucrania logre apoyo unánime. Fox News reportó que este plan detallado incluye, además del tema territorial, propuestas para la seguridad y administración de instalaciones estratégicas.

El medio estadounidense añadió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Zelenski en su residencia de Mar-a-Lago durante el último fin de semana, ocasión en la que el líder ucraniano presentó en persona su borrador de veinte puntos para un plan de paz. Según ambas partes, las diferencias sobre la soberanía de los territorios ocupados y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia concentran los principales desacuerdos en las actuales negociaciones, manteniéndose a la espera de una respuesta formal del gobierno ruso, que continúa con su propia agenda de prioridades.

De acuerdo con lo consignado por Fox News, Zelenski argumentó que la situación de los territorios controlados por fuerzas rusas no solo constituye un problema jurídico, sino también una cuestión humanitaria y de representación política. Resaltó la dificultad de tomar decisiones que afecten a cientos de miles de ciudadanos afectados por la guerra, lo que, según declaró, refuerza la necesidad de buscar soluciones con respaldo internacional.

Fox News especificó que la propuesta de referéndum internacional se situaría en el marco de la creación de una zona con un régimen económico específico, con normas propias para la colaboración transfronteriza y la administración civil. Zelenski manifestó que esa opción podría requerir la reubicación de las líneas administrativas y la adopción de medidas compartidas entre Ucrania y Rusia. Esa propuesta busca respaldar el derecho de los habitantes a decidir sobre su futuro político y económico mediante un proceso transparente y validado por actores internacionales.

El mismo canal estadounidense indicó que, de acuerdo con el borrador presentado durante la reunión en Mar-a-Lago, Ucrania aspira a que cualquier solución que implique cambios en el control de los territorios o en el régimen administrativo cumpla con los principios del derecho internacional y la voluntad popular expresada con garantías externas. Estas condiciones constituyen una respuesta al clima de desconfianza y a la falta de consenso general en torno a los mecanismos para alcanzar un cese de hostilidades y la posible reintegración de las regiones ocupadas.

Asimismo, Fox News identificó como foco de las diferencias la gestión a futuro de la central nuclear de Zaporiyia. Esta instalación, bajo control de fuerzas rusas, representa un reto adicional en las negociaciones, dado el impacto en la seguridad energética de Ucrania y la región, y las preocupaciones internacionales acerca del manejo y regulación de las infraestructuras nucleares en contextos de conflicto armado.

La posición expresada por Zelenski y difundida por Fox News refleja el grado de dificultad que enfrentan las actuales conversaciones. La insistencia del presidente ucraniano en mantener la integridad territorial y en evitar disposiciones unilaterales responde a las presiones internas y externas, así como a las expectativas de la sociedad ucraniana y de la comunidad internacional. La inclusión de una consulta popular avalada internacionalmente y la opción de una zona económica con reglas particulares apuntan a crear una hoja de ruta alternativa ante el estancamiento de las discusiones, aunque persisten profundas diferencias con Moscú y falta aún conocer la respuesta oficial de Rusia ante estos planteamientos.