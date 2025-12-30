Una tractorada recorre el centro de València en rechazo al acuerdo con Mercosur y la "pérdida de soberanía alimentaria"

Una tractorada ha recorrido este martes el centro de València para reclamar a la UE que no se ratifique el acuerdo comercial con Mercosur, porque según los convocantes supondría una "ruina total" para la agricultura y "la pérdida de la soberanía alimentaria" en España y Europa.

La protesta, convocada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) en diferentes ciudades de España, ha arrancado sobre las 09.00 horas con una concentración en la avenida Hermanos Machado con Conde de Lumiares. Después, ha salido por la avenida de la Constitución hacia la Porta de la Mar, para recorrer después la calle Colón y detenerse ante la plaza de Toros.

En su manifiesto, Unaspi asegura que "el sector primario español está al límite" por culpa de los "cambios legislativos" de la Unión Europea y "la firma de acuerdos de libre comercio que nos traen competencia desleal". Así, señala que según los dos últimos censos agrarios del INE (2009-2020), España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias (-7,6%) y 73.054 explotaciones ganaderas (-30,1%).

"Mientras nuestros costes suben sin parar; mientras nos imponen restricciones, burocracia y controles; mientras nos reducen la PAC; mientras nos imponen eco regímenes que encarecen la producción a cambio de una limosna; mientras nos quitan las armas para combatir las plagas o las enfermedades de los animales, Bruselas no busca aliviar nuestra grave situación, pretende darnos la puntilla definitiva con la ratificación de Mercosur", denuncia Unaspi.

La organización agraria ha criticado que en Bruselas "hablan de una Europa verde, pero firman acuerdos que aumentan la contaminación global del planeta" y "fomentan la deforestación de la Amazonía para producir soja, carne, etanol, cítricos". "Esto no salva el planeta. Esto destruye el campo europeo y el medio ambiente global", apunta.

"UNA SUPERFICIE CUATRO VECES LA DE EUROPA"

En términos similares, el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo, ha expuesto en declaraciones a los medios que el acuerdo con Mercosur supondría "la competencia desleal de todo un continente que tiene una superficie cuatro veces la de Europa".

"Es donde se dedican a la agricultura intensiva de exportación, donde producen grandes corporaciones agroalimentarias. Nosotros aquí somos todo agricultura de familias y van a crear una competencia desleal asfixiante y progresivamente nos van a ir sustituyendo", ha afirmado.

Viciedo también ha advertido que el acuerdo representa "la pérdida de la soberanía alimentaria, que es la pata fundamental de la soberanía nacional". Ha alertado que habrá "precios más elevados, se van a desabastecer los mercados, van a imponernos los precios ellos, es decir, y viene una ruina total y absoluta".