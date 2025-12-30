Un accidente en la C-16 deja cinco heridos, dos de ellos menores de edad en estado crítico

Uno de los menores heridos fue llevado en estado crítico al Hospital Parc Taulí de Sabadell, mientras que el otro fue trasladado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, según detalló el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El accidente, registrado en la C-16 a la altura de Cercs (Barcelona), dejó un saldo total de cinco personas lesionadas, informó Europa Press a partir del comunicado del SEM. El siniestro ocurrió a las 22:08 horas del lunes en el tramo comprendido entre los kilómetros 101 y 101,5 de dicha vía, lo que obligó al corte de la calzada en dirección sur hacia Barcelona.

De acuerdo con el reporte del SEM, los servicios de emergencia respondieron desplegando nueve ambulancias y un helicóptero medicalizado con el objetivo de proporcionar atención a las víctimas en el lugar del accidente. Además de los dos menores que permanecen en estado crítico, otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios en estado menos grave.

El medio Europa Press informó que entre los lesionados con pronóstico menos grave se encuentra una mujer, quien fue derivada al Hospital Vall d'Hebron, así como un hombre que fue llevado a la Fundació Althaia de Manresa y otro individuo trasladado a la Mútua de Terrassa. Según el detalle recogido en el mensaje publicado por el SEM en la red social X, la coordinación entre servicios de urgencia permitió la evacuación inmediata de los afectados.

El accidente, producido en una vía de circulación clave para la conexión con Barcelona, generó la interrupción temporal del tránsito en el sentido sur. Los servicios de emergencia priorizaron estabilizar a los heridos antes de proceder al traslado hospitalario. El helicóptero del SEM fue utilizado para agilizar el desplazamiento de uno de los menores críticos hasta el centro médico, en una operación que complementó el trabajo de las ambulancias terrestres.

Europa Press consignó que las autoridades aún no proporcionaron detalles sobre la causa del siniestro, mientras los dispositivos de emergencia mantuvieron la zona asegurada durante la atención. Por el momento, tanto el Hospital Parc Taulí de Sabadell como el Hospital Vall d'Hebron están al cargo de los menores heridos en estado crítico, monitorizando su evolución.

La actuación del SEM incluyó el desplazamiento de recursos tanto terrestres como aéreos, evidenciando la magnitud de la emergencia vial. El corte de la carretera provocó retenciones en la circulación, lo que obligó a los conductores que transitaban por la C-16 a buscar rutas alternativas hasta que se restableció el paso.

Todos los traslados se llevaron a cabo conforme a la gravedad evaluada por los equipos sanitarios desplegados en el punto del accidente. Mientras tanto, los hospitales de Vall d'Hebron, la Fundació Althaia de Manresa y la Mútua de Terrassa atendieron de inmediato a los pacientes recibidos tras el siniestro, tal como informó Europa Press.

El Sistema d'Emergències Mèdiques también utilizó sus canales oficiales para actualizar sobre el operativo, señalando la importancia del despliegue múltiple ante accidentes con víctimas graves y múltiples afectados. Las labores de respuesta incluyeron el aseguramiento de la zona y el seguimiento a la evolución médica de todos los heridos, según consignó la agencia informativa.