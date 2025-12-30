Rosa Valenty, desgarrada por Fedra Lorente: "La vida tristemente te da sorpresas"

Durante el estreno de la obra de Terelu Campos, Rosa Valenty coincidió con Fedra Lorente y notó un cambio significativo en el ánimo de su colega. La actriz, acostumbrada a percibir a Fedra como una persona divertida, la encontró especialmente afectada y triste. Esta observación se produjo después de que Lorente sufriera la pérdida de su esposo, situación que no solo le provocó un enorme golpe emocional, sino que también, según informó El Español, derivó en complicaciones económicas inesperadas debido a los problemas que el marido le habría dejado.

De acuerdo con la información publicada por El Español, Rosa Valenty expresó públicamente su apoyo a Fedra Lorente en este difícil momento, compartiendo un mensaje de ánimo enfocado en la importancia de seguir adelante. La intérprete rememoró el trato cercano que mantuvo en el pasado con Lorente durante años de trabajo conjunto en los escenarios y platós, aunque reconoció que en los últimos años del matrimonio de su compañera no mantuvieron tanto contacto: “Pues la verdad, sí que me ha sorprendido porque yo he conocido, hemos trabajado juntas. Y yo la tengo mucho cariño, pero yo la verdad que hemos tenido mucho, mucho trato. Pero en los últimos años de su matrimonio la verdad que en su vida personal no la conozco mucho”.

Ante la gravedad de la situación que atraviesa Fedra Lorente, Valenty deseó remarcar la valentía de su amiga y defendió su fortaleza personal. La actriz relató que las decepciones forman parte de la vida y que todos enfrentan situaciones semejantes, señalando: “Todos en la vida, yo te hablo en primera persona, tenemos decepciones de personas que nos han decepcionado, como a lo mejor hemos decepcionado a nosotros. Y personas a las que hemos querido incondicionalmente, que es lo que le ha pasado a Fedrita con su marido”. Rosa Valenty evitó emitir juicios sobre el matrimonio de Lorente y se refirió a la dificultad intrínseca de las relaciones de pareja. “Es un mundo el de pareja que es muy complicado entrar en ella, ¿no? ¿En qué? ¿Qué es lo que ha pasado?” reflexionó la intérprete, según consignó El Español.

En la conversación tras el estreno teatral, Rosa Valenty relató que ambas evocaron una época de intenso trabajo compartido, manteniendo una charla sobre aquellos tiempos. La intérprete manifestó que Fedra le hizo algunos comentarios referentes a los problemas que su marido le había dejado, aunque prefirió centrarse en su percepción emocional: “Me comentó que le había dejado bastantes problemas, pero yo lo que la encontré es triste, acostumbrada a ver a una Fedra divertida. Pero bueno, la vida, la vida tristemente te da sorpresas. A veces te las da de quien menos esperas”. Estas palabras aluden al impacto inesperado que pueden ejercer las circunstancias personales y las revelaciones súbitas en la vida de las personas.

Rosa Valenty extendió su reflexión y la vinculó con experiencias personales propias, explicando que las decepciones pueden provenir de diversas personas a lo largo de la vida. Dijo: “A ella se las ha dado una persona, imagínate, y a mí me las han dado otras personas y grandes”, recogió El Español. Su mensaje para Fedra Lorente se centró en el aliento y la esperanza, y subrayó la importancia de mantener el ánimo frente a las adversidades: “La única cosa que le puedo decir a Fedra desde aquí es que levante el ánimo, que lo más importante en la vida es la vida y que el tema económico pues bueno, siempre habrá ángeles que la ayudarán y a seguir, tiene que seguir”.

La actriz también consideró que, entre las nuevas responsabilidades, Lorente deberá enfrentar la gestión de los derechos de autor de su marido, sumando una carga adicional al proceso de duelo. Tal como detalló El Español, en un momento de especial sensibilidad, Valenty recordó también a otras personas cercanas que han padecido pérdidas recientes, como la hija de Encarnita Polo o los allegados del músico Felipe Campuzano, a quien describió como su amor en un primer momento y después su amigo del alma. Al referirse a estas pérdidas, dijo: “Estoy segura que hay muchas personas que están llorando su ausencia en estas fechas”.

Para finalizar su intervención, Rosa Valenty ofreció un mensaje transversal dirigido a todos quienes atraviesan duelos y dificultades similares en estas fechas, según recogió El Español: “A todas ellas y a todos los que están sufriendo sólo les puedo decir que templanza, serenidad y, por encima de todo, hay que gestionar siempre esta cabecita porque es la que nos marca el camino ante las situaciones tristes de la vida”.

El caso de Fedra Lorente, detallado por El Español, pone de relieve el impacto que puede generar una pérdida no solo a nivel personal, sino también en lo económico y en la gestión de nuevas responsabilidades. El testimonio de Rosa Valenty muestra el papel de la amistad y el apoyo dentro del ámbito artístico, así como la importancia de la fortaleza emocional ante la adversidad y la incertidumbre vital.