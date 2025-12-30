Ocalan subraya que "es muy importante" que Turquía juegue "un papel constructivo" entre Siria y las FDS

Desde la prisión en la isla turca de Imrali, Abdulá Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), destacó que la reciente demora en la visita de Mazloum Abdi, líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a Damasco para avanzar en la reintegración de las estructuras kurdas en las nuevas autoridades sirias, responde a cuestiones logísticas y técnicas, sin que implique una ruptura en las pláticas ya establecidas. Según publicó la agencia kurda de noticias ANHA, la postergación no modifica los compromisos asumidos entre las partes ni los objetivos de la negociación, aunque ocurre en un contexto de tensiones recientes y enfrentamientos armados en la ciudad de Alepo.

Tal como consignó Europa Press, Ocalan remarcó este martes la urgencia de una solución política que estabilice Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, derrocado por una ofensiva conjunta de yihadistas y combatientes del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS). En su comunicado, Ocalan defendió que Turquía debe asumir “un papel constructivo” como intermediario entre las nuevas autoridades sirias y las fuerzas kurdas, para facilitar el avance de los acuerdos que permitan la integración nacional y regional, lo que a su juicio tendría consecuencias directas en la estabilidad y la paz tanto en Siria como en Oriente Próximo.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Ocalan argumentó que Siria enfrenta una “situación caótica” luego del colapso del gobierno central, asociado a años de centralismo, represión y negación de identidades por parte del régimen derrocado. Subrayó que este modelo estatal no puede continuar, y destacó como hito el acuerdo firmado el 10 de marzo de 2025 entre el presidente sirio Ahmed al Shara y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi. Dicha alianza busca la reintegración progresiva de todas las instituciones civiles y militares —incluyendo a las fuerzas kurdas— bajo el control del nuevo Estado, junto a la instauración de un alto el fuego en todo el territorio.

Ocalan señaló, de acuerdo con Europa Press, que la implementación plena del acuerdo de marzo puede allanar el camino para una “integración democrática”, abriendo un proceso paralelo entre las autoridades estatales y los movimientos kurdos. El líder kurdo insistió en que el rol de Turquía resultaría fundamental para facilitar el diálogo directo, superar recelos y resolver las disputas que han dificultado la materialización del acuerdo, entre ellas los recientes incidentes armados en la región de Alepo y los desacuerdos sobre las condiciones de reintegración de las zonas autónomas kurdas.

La nota destaca que, según la agencia ANHA, el liderazgo de las FDS confirmó la suspensión indefinida del desplazamiento de Abdi a Damasco y reiteró que el reinicio del contacto directo dependerá de nuevos acuerdos entre las partes. Las fuerzas kurdas recalcaron que la postergación responde solo a dificultades organizativas y técnicas asociadas a la visita, no a un cambio de postura ni a una ruptura de los canales de comunicación.

Ocalan también se refirió a la situación más amplia en Medio Oriente. Según difundió Europa Press, advirtió que la región está marcada por una historia de “revoluciones negativas”, traducidas en guerra, represión y destrucción, alimentadas por estrategias imperialistas y racistas aplicadas durante el último siglo. En contraste, propuso orientar los esfuerzos políticos hacia una “revolución positiva”: la reconstrucción de la sociedad a partir de mecanismos democráticos, pacíficos y éticos. En sus palabras, la paz no debe ser considerada como un final, sino como un punto de partida para un nuevo proceso de transformación regional.

En su evaluación, recogida por Europa Press, Ocalan enfatizó que los métodos de “dividir, provocar y gobernar” que han predominado en la política regional siguen perpetuando los conflictos y las divisiones y, según él, la alternativa radica en una “sociedad democrática” capaz de evitar nuevas guerras. Sostuvo que la propuesta auspiciada por el PKK no representa solo una alternativa posible, sino una exigencia histórica nacida de la gravedad de la crisis regional.

En este contexto, Ocalan aseveró que la raíz de los recurrentes conflictos políticos en Oriente Próximo descansa en la continuidad de mentalidades autoritarias y estructuras estatistas que persisten desde hace siglos. Considera que, solo a través de la resolución de la llamada “cuestión kurda”, mediante entendimiento social y consensos democráticos, podría evitarse la cronificación de la inestabilidad.

El líder del PKK también dirigió un mensaje de año nuevo, según publicó Europa Press, en el que manifestó su esperanza de que el periodo que comienza se caracterice por una voluntad común de los pueblos de la región para construir un destino compartido, sustentado en la paz y el consenso democrático, a pesar de los desafíos que enfrenta Oriente Próximo y Turquía. Expresó su deseo de que el año traiga bienestar y dignidad a la población, y asoció el avance democrático a la libertad de las mujeres y la cohesión de los pueblos.

Europa Press recordó que en febrero de este año, Ocalan realizó un llamado histórico para disolver el PKK e iniciar un proceso de paz con el Estado turco, iniciativa actualmente en desarrollo. Aunque la organización, fundada con el objetivo de establecer un Estado kurdo independiente, actualmente reivindica una autonomía ampliada para las regiones de mayoría kurda, repartidas entre Siria, Irak, Irán y Turquía, en lo que se conoce como el Kurdistán histórico.

En los análisis de Ocalan, la integración democrática bajo un modelo pluralista favorecido por el entendimiento entre Damasco y las autoridades kurdas establecería una base para la reconciliación interna y la contención de nuevas crisis, según la visión compartida por Europa Press. Además, consideró vital que el contexto internacional y los actores como Turquía adopten actitudes que promuevan el diálogo y eviten políticas que puedan derivar en nuevas fricciones o divisiones.