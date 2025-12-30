Malasia reanuda oficialmente una nueva búsqueda del vuelo MH370 más de una década después de su desaparición

La nueva fase de búsqueda para localizar los restos del vuelo MH370 revela el uso de drones y vehículos submarinos equipados con tecnología avanzada de escaneo para explorar una sección de 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino en el océano Índico. El objetivo de este despliegue tecnológico es ubicar los fragmentos de la aeronave que desapareció en marzo de 2014 cuando viajaba de Pekín a Kuala Lumpur, según reportó Europa Press. La reanudación de esta operación se produce luego de haberse acordado una colaboración entre el Gobierno de Malasia y la empresa Ocean Infinity, que ya dirigió la última búsqueda en 2018 sin éxito.

De acuerdo con Europa Press, las autoridades malasias y Ocean Infinity relanzaron oficialmente las tareas de rastreo este martes. El Ministerio de Transporte de Malasia precisó en diciembre que la nueva misión comenzaría el 30 de diciembre y se extendería durante 55 días, concentrándose en zonas específicas del océano establecidas tras el análisis de los datos más recientes relacionados con el accidente.

La operación contempla la utilización de drones en aguas profundas y tecnología innovadora de escaneo, elementos que representan un salto respecto a intentos anteriores. Ocean Infinity, según ha comunicado al medio Europa Press un portavoz de la compañía, ha recibido el respaldo del Gobierno de Malasia y ha subrayado que, debido a la sensibilidad de la búsqueda, toda la información oficial será canalizada a través de las autoridades malasias.

El vuelo MH370, operado por Malaysia Airlines, transportaba a 239 personas en el momento de su desaparición, incluyendo a 12 tripulantes de nacionalidad malasia y 227 pasajeros. La mayoría de estos últimos eran ciudadanos chinos y malasios, aunque entre los ocupantes figuran personas de otros países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia, detalló Europa Press.

El informe final del caso, citado por Europa Press, indica que hubo una manipulación deliberada de los controles de la aeronave, forzando su desviación fuera de la ruta prevista. Sin embargo, ese análisis oficial no pudo identificar a los responsables de esas acciones ni esclarecer con certeza lo sucedido tras el último contacto con el control de tráfico aéreo.

La anterior misión coordinada por Ocean Infinity concluyó sin resultados en 2018. El actual acuerdo establece que la empresa podría recibir hasta 70 millones de dólares del Gobierno de Malasia en caso de hallar los restos del aparato. Por el momento, las autoridades no han revelado en qué punto exacto del fondo marino se concentrarán las labores de búsqueda.

Según lo reportado por Europa Press, la misión más reciente había iniciado en marzo, pero las condiciones meteorológicas adversas provocaron su suspensión tan solo semanas después de su inicio. La nueva ventana de 55 días seleccionada para la búsqueda responde a intentos por aprovechar las mejores condiciones climáticas y el avance de la tecnología disponible.

Este caso permanece como uno de los enigmas no resueltos más referenciados en la historia moderna de la aviación, con el destino y paradero del MH370 envuelto en incógnitas desde hace más de una década. Las sucesivas iniciativas para localizar el avión evidencian las dificultades inherentes a este tipo de operaciones en entornos marinos, la necesidad de coordinar recursos internacionales y el impacto humano sobre las familias de los pasajeros y la tripulación. Europa Press ha consignado que la expectativa ante esta nueva búsqueda se mantiene a la espera de eventuales hallazgos que aporten luz sobre las circunstancias del accidente y el destino final del vuelo.