Maite Galdeano se planta con Sofía Suescun, aclara si tiene novio y anuncia sus memorias más sinceras

En el último año, la vida de Maite Galdeano ha dado un giro radical marcado por una de las crisis familiares más sonadas de la televisión: la ruptura total con su hija Sofía Suescun, tras una fuerte discusión que terminó con la pamplonesa fuera de la casa de su hija y con denuncias y tensiones públicas contra Kiko Jiménez. Desde entonces, madre e hija han protagonizado reproches en platós y redes, con la influencer dejando claro que no contempla la reconciliación, mientras su madre ha pasado por problemas de salud, cambios de vida como su etapa en un barco y, finalmente, un acercamiento clave con su hijo Cristian Suescun, con quien ha retomado la relación después de más de un año alejados.

En este contexto, Maite actualiza cómo está hoy el vínculo con Sofía: "Bueno, a ver, pues yo creo que está equivocada, la verdad. Está en ese modo por la persona que tiene al lado, lo siento mucho. Y bueno, pues hasta que ella quiera. Yo ya no voy a opinar, ella es lo que ha elegido y san se acabó. No quiero saber ya nada, ni para bien ni para mal". Deja claro que no piensa entrar más en guerras mediáticas: "Quiero decir que, o sea, no voy a hablar nada de ella ni de él, por supuesto. Nada. El día que ella quiera y que se acuerde de que tiene madre, que me llame, que descuelgue el teléfono. Ahí lo dejo".

En lo personal, asegura que está soltera y centrada en sí misma: "Estoy enamorada de mí misma. No, no, no, no, no, no, no. Me lo encontré en un momento muy delicado en la playa, pero no, no". Más allá del corazón, tiene entre manos un nuevo proyecto que podría remover muchas aguas: sus memorias. "Pues fíjate que estaba pensando en sacar mi propio libro, vamos igual a escribir mis memorias, me va a encantar hacerlo, pero tengo para tirar de boli pero muchísimos cuadernos, o sea, mi vida la verdad que es diferente al resto humano, momentos muy malos casi siempre, nací ya en un antro familiar horrible y de ahí suma y sigue, así que tengo mucho para contar. ¿Y cómo se hace escribir un libro?", explica.

Maite insiste en que, si da el paso, lo hará sin filtros: "Bueno, pues algo voy a tener que hacer, pero lo voy a tener que sacar, porque va a estar muy interesante cuanto menos. Todo, contaría todo a corazón abierto, hombre, como soy yo, yo no me dejo nada en el tintero, claro, claro, contaría todo, la verdad, desde el nacimiento y entenderéis muchas cosas de mí". Aun así, resume el conflicto con Sofía como un portazo doloroso: "Y bueno es que no ha pasado nada malo entre mi hija y yo, más que que me ha dado un portazo y me ha jalado de casa, sin más. Me he hecho como un perro de estos que abandonan a los perros, así, claro. Horrible todo, horrible".