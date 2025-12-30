Las autoridades de Gaza alertan de que los pacientes con cáncer enfrentan "una lenta sentencia de muerte"

La imposibilidad de acceder a tratamientos médicos fuera de los límites de Gaza se presenta como uno de los mayores desafíos para los pacientes graves en la Franja, una situación que según las autoridades sanitarias locales, representa un riesgo inminente y creciente para quienes padecen enfermedades como el cáncer. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Sanidad gazatí a través de su canal en Telegram, los afectados quedan expuestos a una situación que define como una "lenta sentencia de muerte", condición que se ha agravado debido al cierre continuo de los pasos fronterizos y la escasez aguda de medicamentos y servicios médicos esenciales.

Tal como publicó la agencia de noticias Europa Press, Mohamed abú Nada, director médico del Centro para el Cáncer de Gaza, expuso que la actual crisis humanitaria y sanitaria derivada de la ofensiva israelí ha colocado a todos los pacientes oncológicos en una situación sin precedentes, con consecuencias epidemiológicas graves y en muchos casos irreversibles. El responsable del centro médico describió que la combinación de la falta de fármacos, la ausencia de servicios de diagnóstico y los cierres fronterizos constituye lo que denominó como el "triángulo de la muerte" para los enfermos. Según el comunicado del Ministerio de Sanidad recogido por Europa Press, abú Nada recalcó que la única vía de supervivencia para los pacientes más críticos consiste en abandonar Gaza y acceder a tratamiento en el extranjero, una alternativa restringida dadas las actuales condiciones.

El medio Europa Press detalló que la urgencia de la situación llevó a las autoridades de Gaza a solicitar medidas inmediatas a todos los actores con capacidad de incidir en la asistencia y protección humanitaria en la zona. El llamamiento busca la adopción de protocolos que garanticen la salida segura y rápida de los pacientes, advirtiendo que nuevos retrasos únicamente profundizarán la crisis y aumentarán la mortalidad por patologías tratables, pero agravadas por la falta de atención especializada.

Según consignó Europa Press, la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 impactó directamente en el funcionamiento de las infraestructuras sanitarias dentro del enclave, generando una situación que las autoridades gazatíes describen como una "catástrofe humanitaria y sanitaria". Entre las principales consecuencias, el Ministerio gazatí informó que, desde esa fecha, se han registrado 71.266 fallecidos y 171.222 heridos en la Franja. En el periodo posterior al alto el fuego que comenzó el 10 de octubre, se han contabilizado 414 decesos y 1.145 personas heridas adicionales. Durante ese mismo lapso, equipos de rescate recuperaron 680 cuerpos en áreas previamente ocupadas por las fuerzas israelíes.

Europa Press informó que, según los responsables sanitarios del enclave, el bloqueo de suministros y la destrucción de infraestructura hospitalaria han reducido drásticamente la disponibilidad de medicamentos oncológicos y otros tratamientos especializados. Debido a ello, numerosos diagnósticos no pueden confirmarse ni tratarse adecuadamente, lo que incrementa el riesgo para los pacientes y limita las posibilidades de curación o control de la enfermedad. Los médicos locales subrayan que las limitaciones no se restringen a la oncología, sino que afectan otras patologías graves cuyos tratamientos dependen de la importación de fármacos o la realización de procedimientos en hospitales fuera de Gaza.

En declaraciones citadas por Europa Press, el médico Mohamed abú Nada insistió en que la única oportunidad para salvar vidas consiste en gestionar de manera urgente la evacuación médica de quienes requieren atención especializada, reiterando que esto solo será viable si se abren los pasos fronterizos y se establecen rutas seguras hacia centros asistenciales externos.

Los datos recogidos por Europa Press dan cuenta de la dimensión que ha alcanzado la crisis, destacando la presión constante sobre un sistema de salud prácticamente colapsado y sin capacidad para responder a emergencias o necesidades de atención crónica. Las autoridades de la Franja recalcan que la situación no solo amenaza la vida de los pacientes actuales, sino que compromete el futuro sanitario del enclave debido al deterioro continuado de las condiciones materiales y humanas necesarias para la prestación de servicios médicos adecuados.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, de acuerdo con Europa Press, mantiene abiertos canales de comunicación para alertar a la comunidad internacional sobre la urgencia de su intervención, señalando que la persistencia de un contexto de bloqueo y violencia impide que la ayuda médica llegue al destino necesario y que los pacientes más graves puedan ser evacuados a tiempo para recibir tratamientos vitales.