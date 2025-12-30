La serie OnePlus Turbo 6 ofrecerá una duración "absurdamente alta" con su batería de 9.000mAh

La compañía ha destacado que la serie Turbo 6 contará con especificaciones que buscan diferenciarse en el segmento de teléfonos inteligentes de alta autonomía, entre las que sobresale la inclusión de una batería con capacidad de 9.000 mAh. Según detalló OnePlus en la red social Weibo, ambos modelos, el Turbo 6 y el Turbo 6V, se presentarán oficialmente en China el próximo 8 de enero, junto con la revelación completa de sus características técnicas, reportó el medio.

El medio informó que OnePlus diseñó estos dispositivos con el fin de ofrecer lo que califica como un rendimiento “ridículamente alto” y una autonomía “absurdamente larga”. Estas declaraciones acompañaron la publicación de un adelanto en el que se mostró el aspecto de la nueva serie, con imágenes que exhiben el acabado visual de los modelos y algunos de sus elementos diferenciadores.

De acuerdo con la información publicada por OnePlus y recogida por el medio, la serie Turbo 6 constará de dos terminales: el modelo estándar, Turbo 6, y una variante llamada Turbo 6V. El avance incluyó detalles sobre el diseño externo; el modelo Turbo 6 cuenta con un acabado sencillo y un grabado en la parte trasera, mientras que el Turbo 6V adopta un estilo más uniforme. Ambos adoptan un módulo de cámara con forma cuadrada y esquinas redondeadas, aunque se diferencian en el número de lentes integradas: tres en el Turbo 6 y dos en el Turbo 6V.

La presentación oficial en China, programada para el 8 de enero, incluirá el anuncio completo de las especificaciones técnicas de los dispositivos, según adelantó la compañía en Weibo. A la batería de alta capacidad se sumará la integración de un procesador Snapdragon 8S de cuarta generación, orientado a optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia energética, publicó el medio.

El fabricante también ha puesto el foco en la durabilidad de estos teléfonos inteligentes. Según consignó el medio, la nueva serie de OnePlus incorporará protección mejorada frente a agua y caídas, con lo que busca dotarlos de mayor resistencia ante uso intensivo o situaciones accidentales. Esta combinación de características apunta a usuarios que priorizan la autonomía y la robustez en dispositivos móviles.

OnePlus indicó en sus canales oficiales que las imágenes compartidas hasta el momento buscan anticipar el diseño final de los productos, entre los que destaca el módulo de cámara cuadrado alojado en la parte superior trasera, elemento cada vez más habitual en la gama media y alta de teléfonos inteligentes en Asia. Además, OnePlus subrayó que el Turbo 6 ofrecerá tres sensores traseros, potencialmente asociados a funciones mejoradas de fotografía, mientras que el Turbo 6V dispondrá de dos cámaras, según la información publicada en Weibo y recuperada por el medio.

La marca espera que el lanzamiento de la serie Turbo 6 refuerce su posicionamiento entre los fabricantes de móviles con gran capacidad de batería, factor que muchas veces determina la popularidad de un modelo en mercados como el chino, en los que los usuarios requieren dispositivos preparados para intensos periodos de uso continuo. Los detalles adicionales sobre pantalla, memoria RAM, almacenamiento interno y tecnología de carga rápida se darán a conocer durante el evento programado para el 8 de enero, informó el medio.

Algunas de las novedades sobre los Turbo 6 y Turbo 6V fueron compartidas mediante publicaciones en la red social Weibo, donde la empresa adelantó el concepto visual y la promesa de alto rendimiento, detalló el medio. Los modelos presentarán diferencias en la configuración de la cámara trasera, relacionada con el enfoque de cada dispositivo dentro de la serie.

El anuncio de la nueva serie se inscribe en la estrategia de OnePlus de reforzar su portafolio en el segmento premium con dispositivos que incluyan los últimos avances de componentes internos y materiales resistentes, al tiempo que apuestan por una autonomía por encima de la media, apoyándose en baterías de 9.000 mAh. Tanto el diseño exterior como la capacidad interna de la serie Turbo 6 serán detallados en su lanzamiento en China, anunciaron fuentes oficiales de la compañía en Weibo, según informó el medio.