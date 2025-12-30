La Fábrica de Moneda acuña una colección con motivo del Centenario de Antonio Gaudí

La Fábrica Nacional de Moneda acuñará en el primer trimestre de 2026 una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí. Estas piezas numismáticas contribuirán a difundir el conocimiento de la obra del arquitecto catalán, reconocida internacionalmente y declarada en parte Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La emisión se compone de siete piezas: una moneda de 8 escudos, de valor facial 400 euro; tres monedas de 2 escudos, de valor facial 100 euro; y tres monedas de 8 reales, de valor facial 10 euro.

Las monedas compatirán un anverso común en la que se reproducirá una imagen de Antoni Gaudí, realizada por el fotógrafo Pablo Audouard, y un mosaico diseñado por el arquitecto catalán; sobre estos motivos figura su nombre, Antoni Gaudí. A la izquierda del retrato aparece, en dos líneas y en mayúsculas, la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2026. Rodea los motivos y leyendas una gráfila con motivos modernistas. Y, en el reverso se reproducirán imágenes de obras de Gaudí como la Sagrada Familia, la Casa Milá y el parque Güell.

De la moneda de ocho escudos con un valor facial de 400 euros se acuñarán 600 piezas; 1.300 de cada pieza de las monedas de dos escudos con un valor facial de 100 euros y 4.000 ejemplares de cada pieza de la moneda de ocho reales de valor facial de 10 euros.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real se encargará de la comercialización de estas monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí o a través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así como a su exportación. El precio inicial será de 4.280 euros para las moneda de 8 escudos; 1.245 euros para las de 2 escudos y 65,19 para las de 8 reales.

Estas piezas podrán venderse individualmente o formando colecciones, en cuyo caso el precio será la suma de los precios individuales de las piezas que las formen.