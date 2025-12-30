Juan José Ballesta se sincera tras su proceso judicial: "Muchísima gente me ha pedido perdón y les he perdonado"

El apoyo recibido por Juan José Ballesta tras su proceso judicial ha tenido un impacto relevante en su perspectiva sobre el conflicto vivido. Según declaraciones citadas por el medio que difundió sus palabras, numerosas personas del entorno del actor, tanto cercanas como del ámbito público, han reconocido su error y se han acercado para expresar disculpas. Ballesta manifestó que ha optado por el perdón ante quienes se lo solicitaron y puntualizó que no cree en responder a las ofensas con la misma actitud. A partir de este contexto de reconciliación, el intérprete enfatizó que tras dejar atrás la etapa judicial está totalmente concentrado en su retorno al cine y proyecta nuevos trabajos, con el propósito de reanudar su vida laboral y restaurar la normalidad.

Según detalló el medio que recogió las declaraciones, el año reciente representó para Ballesta uno de los periodos más complejos tanto en el plano personal como profesional. Un proceso judicial prolongado le situó en medio de la atención mediática y supuso un desgaste que, según admitió, afectó su estabilidad emocional. El propio actor explicó que el tramo más complejo se extendió “hasta casi finales” del procedimiento debido a las denuncias presentadas, situación que mantuvo hasta la resolución total del caso.

Ballesta indicó que, una vez finalizadas las cuestiones legales pendientes, ha logrado reincorporarse al trabajo y ya ha finalizado la grabación de varios proyectos cinematográficos. Entre ellos se encuentran películas como ‘Clanes de Dios’, ‘Dopamina cero’ y el papel de músico con Parkinson bajo la dirección de Rodrigo Marini. El intérprete señaló que la evolución profesional posterior al conflicto representa una prioridad, asegurando que cuenta con varios proyectos en perspectiva que le aportan motivación y entusiasmo. Bajo esta premisa, centra su atención en las nuevas oportunidades de rodaje y se aferra a la posibilidad de avanzar sin equipaje emocional vinculado al pasado reciente, según publicó el citado medio.

En palabras de Ballesta, el mayor dolor experimentado por la polémica no estuvo limitado al propio litigio, sino que se amplificó por la reacción de amigos y medios con quienes comparte una larga trayectoria. “Me dolió por los amigos y los medios, que me conocen de toda la vida. Y es para no dudar”, relató el actor, recogió el medio. Esta vivencia expuso el peso de las percepciones colectivas y del juicio público ante situaciones de alta visibilidad personal, un aspecto reiterado por Ballesta como factor determinante en las etapas de incertidumbre.

De acuerdo con lo referido por el actor al medio, asegura que la mayoría de las personas relevantes en su entorno han recapacitado y se han disculpado, respuesta que Ballesta recibió concediendo perdón. Al respecto, subraya su intención de no mantener resentimientos y aclara que no participa de la lógica de la revancha: “Yo nunca pago con la misma moneda. Y menos a una persona que no está bien. Entonces, no tengo necesidad”, afirmó en las declaraciones recogidas por la publicación. De esta manera, el actor marca distancia respecto al enfrentamiento, mostrando preferencia por focalizarse en el trabajo y en los proyectos inmediatos que tiene por delante.

La postura de Ballesta al dejar atrás el conflicto se refleja también en el trato hacia compañeros. Respecto a la situación de Adrián Gordillo, quien compartió con él parte de los momentos complejos vividos, Ballesta manifestó haber estado pendiente de su bienestar. Tal como relató, Ballesta se preocupó porque Gordillo contara con compañía y apoyo familiar en fechas señaladas y confirmó la cercanía que mantienen en el plano personal. “Es mi amigo ante todo. Y siempre esa preocupación”, apuntó el actor según consignó el medio que recogió sus palabras.

En su reflexión final, Ballesta situó su experiencia reciente dentro del concepto de etapas complicadas que toda persona atraviesa en la vida. El actor consideró que todos han pasado por momentos de dificultad y que, aunque existen ciclos de altibajos, son situaciones que, en sus palabras citadas por el medio, “pasan y ya está”. Esta valoración pone el foco en la capacidad de adaptación frente a las adversidades y en su decisión de priorizar el futuro profesional y personal después de una fase pública de tensión.