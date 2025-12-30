Jorge Azcón cree que el Real Zaragoza abonará los 10 millones para una nueva Romareda que es "imparable"

Durante una visita al belén de la Casa de Amparo en Zaragoza, Jorge Azcón resaltó la reciente mejora en el desempeño del Real Zaragoza tras un complicado inicio de temporada, señalando que el fortalecimiento financiero del club es un factor que puede influir positivamente en sus resultados deportivos. El presidente del Gobierno de Aragón afirmó, según informó el medio, que la aportación económica que corresponde al club en la sociedad promotora del nuevo estadio La Nueva Romareda está cerca de materializarse, sumando hasta diez millones de euros.

El medio detalló que Azcón indicó su optimismo respecto al cumplimiento de las obligaciones financieras del Real Zaragoza con la sociedad La Nueva Romareda, responsable de la construcción del nuevo campo de fútbol. El presidente aragonés insistió en que la confirmación definitiva corresponde al propio club, aunque consideró como una buena noticia el hecho de que el club atraviese un periodo de estabilidad en sus cuentas. "Es una magnífica noticia porque que el club tenga una economía saneada es la base para lo que todos queremos, que es que deportivamente le vaya bien", expresó, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa local.

Azcón reiteró que espera que la contribución económica del Real Zaragoza se concrete según los compromisos adquiridos, y remarcó que este paso servirá para reforzar la posición deportiva del equipo. Durante la comparecencia, subrayó las aspiraciones del club de avanzar hacia posiciones más favorables dentro de la clasificación tras haber estado ubicado en el último puesto durante los primeros compases de la temporada.

De acuerdo con la información publicada por los medios, el dirigente autonómico utilizó esta ocasión para destacar el modelo de colaboración establecido entre el Real Zaragoza, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón para levantar el nuevo estadio. Azcón definió este método de cooperación como una “fórmula de éxito”, donde cada uno de los actores involucrados aporta en favor de un objetivo común: la finalización de un recinto deportivo moderno, cuyo proyecto, en palabras del presidente de Aragón, es calificado como “imparable”.

El presidente transmitió la idea de que la estabilidad económica adquirida por el Real Zaragoza no solo permitirá el desarrollo de la infraestructura deportiva, sino que también podría tener implicaciones directas en el desempeño del equipo sobre el campo. Según consignó la prensa, Azcón reiteró que todas las instituciones implicadas en la construcción de la nueva Romareda avanzan de forma conjunta, resultando en una suma de esfuerzos orientada hacia la consolidación del proyecto.

La iniciativa de edificación de la nueva Romareda representa una obra relevante tanto para la capital aragonesa como para el club, al abordar demandas históricas de los aficionados y proyectar una imagen renovada del estadio. Siguiendo lo publicado por los medios, la participación del Real Zaragoza en el esfuerzo financiero, junto al respaldo institucional del gobierno autonómico y el Ayuntamiento, busca garantizar la viabilidad y la futura sostenibilidad del estadio.

El planteamiento expuesto por Azcón también contempla la idea de que la participación activa del club y de las administraciones públicas refuerza el sentimiento de pertenencia y la implicación social con el proyecto. Según la cobertura de los medios, el presidente autonómico manifestó su deseo de que la estructura del club, cimentada en balances más sólidos, incida positivamente en los próximos retos competitivos de la plantilla.

A lo largo del proceso, la sociedad La Nueva Romareda ha asumido las tareas de gestión y supervisión, centralizando las aportaciones económicas de los tres actores principales en el marco de la colaboración público-privada. Tal como informó la prensa, este esquema pretende sortear dificultades previas y acelerar los procesos administrativos y de ejecución, alineando intereses institucionales y deportivos.

Finalmente, el seguimiento de la noticia por distintos medios locales ha puesto el foco tanto en la expectativa social generada por el nuevo estadio como en el impacto económico asociado a la estabilidad financiera mostrada por el Real Zaragoza. Las declaraciones de Azcón, en este sentido, dejan ver que la consecución de los compromisos asumidos no solo tiene un significado en el ámbito deportivo, sino que también supone un modelo de gestión compartido entre club e instituciones públicas con proyección de futuro para el fútbol y la vida cívica de Zaragoza.