Irene Rosales, esquiva tras el abrazo de su novio Guillermo y Kiko Rivera en el cumpleaños de su hija Ana

En los últimos meses, la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha dado paso a una nueva etapa marcada por la cordialidad y el respeto, especialmente por el bien de las dos hijas que tienen en común. Aunque rompieron su matrimonio el pasado verano, ambos dejaron claro entonces que seguirían siendo una familia y que sus niñas serían siempre el centro de sus decisiones, algo que se ha visto reflejado en sus últimos movimientos públicos.

La mejor prueba de esa buena sintonía han sido las recientes imágenes en las que el hijo de Isabel Pantoja comparte una jornada familiar con Irene y Guillermo, la actual pareja de la influencer, durante la celebración del décimo cumpleaños de su hija Ana. En esa cita tan especial, el DJ y su exmujer se mostraron cómplices y volcados en que todo saliera perfecto, mientras Guillermo se integraba con total normalidad, dejando claro que mantiene una relación cordial con Kiko.

En ese contexto de acercamiento, llega ahora la reacción pública -o, más bien, la ausencia de ella- por parte de Irene. La exmujer del DJ se ha mostrado esquiva con la prensa tras la difusión de estas reveladoras fotografías de su exmarido y su actual pareja. Pese a la insistencia de los reporteros, la influencer ha optado por no pronunciarse sobre este cordial encuentro en el que el hijo de la tonadillera y su actual pareja se han mostrado de lo más cercanos, llegando incluso a fundirse en un abrazo, un gesto que simboliza el nuevo clima que se vive en esta particular familia.

