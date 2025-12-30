Foro NESI vuelve a lanzar 'BarES' para proteger los bares rurales como motores sociales de la 'España vaciada'

Durante la edición 2024 del proyecto, la plataforma colaborativa www.baresdelaeconomiasocial.es logró registrar más de 140 bares y otras iniciativas rurales, abarcando establecimientos gestionados tanto por asociaciones vecinales como por cooperativas y pequeñas empresas que son claves en la vida cotidiana de los pueblos. Estos testimonios han puesto de manifiesto retos como el aislamiento, el envejecimiento de la población empresaria o las complicaciones para incorporar tecnologías y acceder a servicios básicos. También reflejaron que, a pesar de estos obstáculos, subsiste una fuerte capacidad de resiliencia en las comunidades, con el objetivo de mantener vivos estos espacios de encuentro.

De acuerdo con el medio que difundió el relanzamiento, Foro NESI reactivó la iniciativa ‘BarES - Salvemos el último bar del pueblo’, un programa de escala nacional cuyo propósito es visibilizar, respaldar y consolidar el papel de los bares y pequeños comercios rurales como elementos esenciales para la cohesión social y el equilibrio territorial. El relanzamiento se produce frente a la realidad de que 1.321 pueblos en España han perdido su único bar, mientras que en otras 2.669 localidades sigue existiendo solo uno, especialmente en zonas donde la despoblación actúa con mayor fuerza. Según publicó el medio, la mayor concentración de estos municipios se localiza en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Extremadura, datos confirmados por quienes lideran la iniciativa.

Foro NESI ha estructurado este año el proyecto ‘BarES’ en tres fases diferenciadas. La primera, denominada de activación y diseño, abarca una campaña nacional para sumar nuevos bares y pequeños negocios rurales, así como el establecimiento de conexiones formales con diputaciones y administraciones locales, buscando formar una red colaborativa que acompañe y fortalezca el proceso desde los propios territorios implicados.

Según informó la misma fuente, el siguiente paso corresponde al trabajo de campo. Durante esta etapa, el equipo de NESI realiza visitas a bares repartidos en diversas provincias seleccionadas, con el fin de recoger testimonios, analizar de manera exhaustiva la situación de estos negocios y elaborar un estudio transversal que evalúe el impacto social, económico, territorial y ambiental de estos espacios. Esta fase contempla además la elaboración de una carta de servicios colaborativos, dirigida a apoyar a los establecimientos participantes y aportar soluciones compartidas ante los desafíos detectados.

El medio detalló que la tercera fase se dedica a la consolidación y difusión de los resultados. Consiste en la presentación pública de los hallazgos del estudio, el lanzamiento del distintivo ‘Salvemos el último bar del pueblo’ y la celebración de encuentros territoriales entre los distintos actores involucrados en la iniciativa. Se prevé también la elaboración de un informe final que sintetice las principales propuestas surgidas y establezca líneas de trabajo y continuidad para las siguientes etapas del proyecto.

En la primera experiencia, desarrollada en 2024, el conjunto de testimonios recabados puso sobre la mesa barreras muy concretas. Entre ellas, destacan el aislamiento que sufren ciertos bares debido a la escasa población o la distancia entre localidades, la ausencia de relevo generacional que ponga en peligro la continuidad de los negocios, las dificultades para incorporarse a la digitalización y la falta de acceso suficiente a servicios básicos imprescindibles para el mantenimiento de la actividad. Pese a estos desafíos, muchas de las personas responsables de los bares muestran una determinación firme por sostener la vida social de sus municipios.

Foro NESI sostiene que el mantenimiento de los bares rurales es una pieza clave para abordar el reto de la despoblación. Según indicó Diego Isabel La Moneda, director de la organización, “los territorios solo prosperan cuando conservan sus espacios de encuentro, aquellos pequeños servicios que articulan la vida social cotidiana”. NESI defiende desde hace años la relevancia de preservar estos entornos frente a un modelo que tiende a centralizar servicios y actividades económicas en grandes núcleos urbanos, en detrimento de las zonas rurales.

Para la organización, las acciones cotidianas resultan determinantes en la lucha contra la pérdida poblacional, siendo fundamental evitar el cierre de bares rurales para garantizar la supervivencia de la comunidad, el mantenimiento de la identidad local y la sostenibilidad de la economía del territorio. Isabel La Moneda subrayó para el medio que “un bar de pueblo no es solo un negocio; es el lugar donde la comunidad existe. Si desaparece, el territorio se apaga un poco más. Con BarES queremos darles voz, apoyo y futuro”.

El proyecto también apuesta por proporcionar herramientas y canales de colaboración entre los bares y las entidades locales, explorando fórmulas que favorezcan la sostenibilidad y el relevo, así como la apertura a mecanismos innovadores de apoyo comunitario. ‘BarES’ se propone consolidar una red estatal que haga visible el trabajo y las necesidades de estos espacios, mientras fomenta su adaptación a los cambios sociales y económicos que enfrenta la llamada ‘España vaciada’, según consignó el medio.

El diagnóstico elaborado por Foro NESI parte de la constatación de que la ausencia de bares impacta en cuestiones tan diversas como la soledad de los vecinos, la desaparición de la interacción social diaria y la pérdida de servicios que en muchos casos ya son escasos. El medio detalló que la intención es influir en la agenda pública para que las políticas a implementar prioricen la supervivencia de los establecimientos rurales, dado que su desaparición agravaría los problemas de despoblación y aislamiento.

Durante las visitas realizadas en la primera edición, se observaron múltiples ejemplos de resistencia comunitaria. Muchos de los bares documentados han sobrevivido gracias a la implicación directa de la población local, la gestión cooperativa o el esfuerzo colectivo de asociaciones ciudadanas que entienden que la supervivencia de estos locales resulta determinante no solo para la vida económica sino también para el bienestar y la convivencia de la población, según reportó el medio.

El informe final, previsto para el cierre de la tercera fase, compilará los aportes de los distintos agentes y ofrecerá líneas estratégicas para ampliar la red de apoyo, garantizar la continuidad de estos negocios y fortalecer su papel como eje vertebrador de la vida rural, concluyó el medio citando a los organizadores de ‘BarES’.