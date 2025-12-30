Eurostar suspende todos los servicios por un problema eléctrico en el túnel del Canal de la Mancha

Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, ha anunciado este martes el cierre del túnel bajo el Canal de la Mancha a causa de un problema con el suministro eléctrico y la posterior avería del tren Le Shuttle, por lo que la compañía se ha visto obligada a "suspender todos los servicios hoy hasta nuevo aviso".

Si bien en un primer momento Eurostar advertía del riesgo de "retrasos importantes y cancelaciones de última hora", posteriormente ha confirmado la suspensión de todos los servicios previstos este martes, por lo que insta a los viajeros a no acudir a la estación.

"Debido a un problema con el suministro eléctrico aéreo y a la posterior avería del tren Le Shuttle, el Eurotúnel se encuentra cerrado. Lamentablemente, esto significa que no tenemos más remedio que suspender todos los servicios hoy hasta nuevo aviso", advierte en su página web.

Ante esta situación, Eurostar ofrece a los viajeros afectados la posibilidad de reorganizar sus planes mediante un cambio de reserva gratis para viajar en la misma clase, en una fecha u hora diferente; cancelar la reserva y solicitar un cupón electrónico para canjearlo en los 12 meses siguientes a la fecha del viaje cancelado; o cancelar la reserva y obtener un reembolso.

Asimismo, Eurostar indica que los clientes afectados de LNER, la operadora ferroviaria del Noreste de Londres, con billetes con fecha del martes 30 de diciembre "podrán viajar en un tren LNER alternativo hoy".

De su lado, los clientes que hayan tenido que abandonar su viaje en London King's Cross podrán regresar a su estación de origen en el siguiente servicio LNER disponible sin coste adicional, mientras que los clientes de LNER que decidan aplazar su viaje en Eurostar para otro día podrán utilizar su billete LNER actual para viajar ese mismo día.