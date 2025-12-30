Eurostar alerta de retrasos y cancelaciones por un problema eléctrico y recomienda posponer viajes

“Por favor, no acudan a la estación a menos que ya tengan un billete.” Este mensaje, dirigido a los viajeros del Eurostar, refleja la magnitud de las incidencias reportadas en la infraestructura ferroviaria que une el Reino Unido con Europa continental. Según informó el operador en su página web, un fallo grave en el suministro eléctrico aéreo dentro del Eurotúnel, el túnel subterráneo bajo el Canal de la Mancha, ha generado retrasos considerables y cancelaciones de último minuto en numerosos servicios. Esta situación ha llevado a la compañía a aconsejar a los pasajeros que pospongan sus desplazamientos para otras fechas.

Eurostar, que opera el servicio ferroviario de alta velocidad entre la estación internacional St. Pancras en Londres y París Norte, recomendó evitar acudir a las estaciones sin un viaje confirmado, tal como divulgó el medio. El problema eléctrico surgió en el sistema que provee energía a los trenes en el Túnel del Canal de la Mancha. Además, este incidente se vio agravado por una avería en el tren Le Shuttle, encargado del transporte de vehículos a través de esa misma infraestructura, lo que aumentó todavía más la incertidumbre entre los usuarios.

El medio detalló que National Rail, la entidad que coordina los servicios ferroviarios en Reino Unido, replicó el mensaje de Eurostar y actualizó en su web los consejos para los viajeros. En esta actualización, la entidad subrayó que los trenes que aún logran operar enfrentan demoras significativas y podrían quedar sujetos a cancelaciones adicionales sin previo aviso. National Rail también recomendó que únicamente acudan a las estaciones quienes cuenten con un billete, desalentando nuevos intentos de viaje por parte de quienes no tuvieran reserva confirmada.

Como resultado de estos problemas, la recomendación reiterada de Eurostar sugiere que los pasajeros elijan otra fecha para trasladarse, ya que tanto el restablecimiento pleno del servicio como la reanudación de los itinerarios habituales dependerán de la resolución de la falla eléctrica y del arreglo de la avería ocurrida a Le Shuttle.

Según consignó el operador ferroviario en sus canales oficiales, la advertencia permane­cerá activa mientras los problemas en el sistema eléctrico y en el tren de vehículos no se solucionen. Eurostar afirmó que “es probable que nuestros trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora” y confirmó que se mantienen actualizaciones para los usuarios a través de sus medios habituales y redes sociales.

Así, el tráfico ferroviario entre el Reino Unido y la Europa continental quedó interrumpido parcialmente en varias franjas horarias. Las causas fundamentales de la interrupción radican tanto en la falla técnica del suministro de energía eléctrica aérea, indispensable para el funcionamiento de los trenes de alta velocidad, como en la afectación de uno de los trenes clave para el transporte automotriz, lo que sumó presión sobre el sistema y complicó no solo el traslado de pasajeros, sino también la logística de vehículos.

El Eurotúnel actúa como un corredor esencial para el tránsito ferroviario entre ambos lados del Canal de la Mancha, lo que convierte cualquier incidencia de este tipo en un hecho relevante para la movilidad internacional. El impacto inmediato se percibe en los retrasos y cancelaciones notificadas, pero también afecta a quienes planifican sus viajes en fechas próximas, ya que la recuperación de los horarios y frecuencias habituales puede presentar demoras adicionales.

El medio subrayó que el servicio de información de National Rail y Eurostar permanece en constante actualización para ofrecer detalles respecto a posibles alternativas, reprogramaciones y devoluciones, ajustándose a la evolución de los trabajos de reparación y a las circunstancias de cada jornada. Los equipos técnicos continúan evaluando los daños e implementando medidas para garantizar la seguridad y el restablecimiento de las operaciones.

El operador insistió en que los viajeros sigan las notificaciones oficiales y eviten desplazamientos impulsivos a las terminales ferroviarias, ya que el aforo y la operatividad de los trenes resultan limitados debido a la situación. Este contexto pone en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante incidentes eléctricos, así como la dependencia de estos corredores para las conexiones entre Gran Bretaña y el continente europeo.