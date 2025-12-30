El líder de la junta militar marcha claramente en cabeza en las presidenciales, según resultados preliminares

En las últimas circunscripciones recontadas, solo tres aspirantes lograron superar el uno por ciento de los sufragios, mientras que Mamady Doumbouya obtuvo en torno al 97,82 por ciento de los votos, según los datos parciales difundidos por la Dirección General de Elecciones (DGE). Esta marcada diferencia quedó reflejada en distritos clave como la capital, Conakry, así como en otras regiones como Coyah, Boffa, Fria, Gaoual, Koundara, Koubia, Mali, Dabola, Guéckédou y Yomou, donde la abrumadora mayoría de papeletas favorecieron al actual líder de la junta militar. El país permanece a la espera de la confirmación oficial del proceso electoral, indicó el portal Media Guinée.

Según consignó Media Guinée y recogió NetBlocks, la publicación de los resultados preliminares vino precedida por una serie de restricciones a las redes sociales y plataformas digitales, incluyendo TikTok, YouTube y Facebook. La organización NetBlocks, especializada en monitorear el acceso digital en contextos de crisis, detalló a través de su cuenta en X que las limitaciones coincidieron con el periodo de espera por los resultados generales. La interrupción del acceso a estas plataformas sumó inquietud en la ciudadanía, que sigue pendiente de la declaración final del proceso electoral.

De acuerdo con la información publicada, la tendencia a favor de Doumbouya se mantuvo estable en los distritos urbanos y rurales revisados hasta el momento, donde los resultados preliminares apuntan a un respaldo sustancialmente superior al 80 por ciento de los votos en múltiples demarcaciones. El informe de la DGE subrayó que la ventaja para Doumbouya se consolidó conforme fueron procesándose las actas, relegando a sus tres principales contendientes a porcentajes considerados marginales durante el escrutinio.

El medio guineano detalló que el contexto electoral se vio marcado por la exclusión de varios opositores de peso, lo cual redujo de manera significativa la competencia en la contienda presidencial. Tal como relató Media Guinée, Mamady Doumbouya, quien lideró el golpe de Estado que depuso a Alpha Condé en septiembre de 2021, figuraba entre los favoritos desde el inicio del proceso. En aquel entonces, el militar había prometido no participar como candidato tras el periodo transicional, promesa que terminó por no cumplir al presentar finalmente su postulación.

En relación con el control informativo durante el desarrollo y la conclusión del recuento, NetBlocks aseguró que las restricciones a las plataformas sociales dificultaron la circulación de información y el seguimiento ciudadano del avance electoral. La organización registró bloqueos coincidentes con la transmisión de los resultados parciales, lo que agregó presión sobre la transparencia del proceso en curso, destacó Media Guinée.

Distintas voces han señalado que la ausencia de candidatos opositores significativos incidió directamente en el panorama electoral, aspecto que se reflejó en los márgenes con los que Doumbouya aventajó a sus rivales. La Dirección General de Elecciones reconoció que apenas tres candidatos superaron la cifra del uno por ciento fuera de Conakry, resultado que se repitió en otras zonas del país, y que refuerza la percepción de una competencia limitada por las restricciones previas a las postulaciones de la oposición.

El portal Media Guinée puntualizó que la espera de resultados definitivos coincide con un ambiente de tensión social por la limitada comunicación digital y las críticas de sectores sociales y políticos al rumbo adoptado por el gobierno de la junta. La gestión de la transición tras el golpe de 2021, así como la decisión de Doumbouya de postularse en contra de su compromiso original, continúan como temas de debate nacional, reportó el medio local.

Las circunstancias en torno a la publicación de los resultados y las medidas sobre las plataformas digitales representan, según lo divulgado, una continuidad en la tendencia de la junta de centralizar el control de los espacios públicos y virtuales durante momentos políticamente sensibles. Según recopiló Media Guinée, la ratificación de los datos parciales mantiene en vilo a Guinea, con la mayoría de la ciudadanía a la expectativa del desenlace formal y la reacción de los actores internacionales a lo que la prensa local califica como un proceso sin precedentes recientes en el país.