El Kremlin afirma que el ataque contra la residencia de Putin es también una agresión contra Trump

Las autoridades rusas declinaron proporcionar detalles sobre la ubicación del presidente Vladimir Putin tras el asalto con drones a su residencia oficial en Nóvgorod. De acuerdo con declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, publicadas por varios medios, la decisión responde a preocupaciones de seguridad generadas luego del ataque atribuido a Ucrania que, según el gobierno ruso, buscó impedir los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada en el conflicto con ese país. Según informó el Kremlin, el ataque afecta no solo al liderazgo ruso sino que constituye además una afrenta a los intentos de mediación internacional, involucrando directamente los intereses de Estados Unidos.

Tal como consignó el medio, el vocero del Kremlin sostuvo que la agresión mediante drones se dirige también contra el expresidente estadounidense Donald Trump y sus intentos de facilitar una salida política al enfrentamiento en Ucrania. Durante una comparecencia ante la prensa, Peskov se refirió al incidente como un atentado terrorista, argumentando que el objetivo era minar los canales de diálogo entre Moscú y Washington y crear obstáculos para la paz. El representante presidencial explicó que, pese a la gravedad de los hechos, la relación de confianza que persiste entre Putin y Trump no ha sufrido alteraciones, y subrayó que Rusia mantendrá la interlocución con Estados Unidos como vía principal para buscar nuevas vías de diálogo.

De acuerdo a lo detallado en la rueda de prensa, Peskov mencionó que la campaña contra Putin se relaciona con declaraciones recientes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según el portavoz ruso, Zelenski habría aludido en su discurso de Navidad a los deseos de los ucranianos de que Putin deje de estar en el poder. Peskov enfatizó la magnitud de la ofensiva, calificándola como un ataque masivo con drones, y criticó la reacción de algunos medios occidentales que, a su juicio, han minimizado el hecho o cuestionado la veracidad del ataque, favoreciendo la narrativa de Kiev.

En la noche del 28 al 29 de diciembre, las fuerzas ucranianas habrían lanzado hasta 91 drones contra la residencia presidencial rusa, situada en Nóvgorod, al noroeste de Rusia, según detalló el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Lavrov afirmó que los sistemas defensivos interceptaron estos dispositivos y que el ataque no logró sus objetivos materiales, aunque se entendió como un mensaje político y estratégico en el contexto de la guerra. Lavrov también recalcó que Moscú no tiene intención de abandonar la negociación con Washington en medio de la actual escalada; no obstante, advirtió que sucesos como este podrían generar cambios en las posturas rusas durante las conversaciones bilaterales.

La declaración del Kremlin se produjo tras un periodo de tensión en las relaciones entre Rusia y varios países occidentales, en especial tras los últimos movimientos en el campo de batalla y la persistencia de ataques a infraestructuras estatales dentro del territorio ruso. El ataque masivo con drones marcó un nuevo episodio dentro de este contexto y reavivó el cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev sobre los límites en la guerra híbrida entre ambos países. Según informó el Kremlin, el riesgo de más incidentes de este tipo condiciona las decisiones sobre la visibilidad y el movimiento del presidente Putin.

A lo largo de su intervención, Peskov reiteró que Rusia reserva el derecho de modificar sus posiciones en la mesa de negociación según evolucionen las circunstancias. Señaló que la seguridad del mandatario permanece como un tema prioritario y justificó la negativa a ofrecer detalles sobre el paradero de Putin como una medida necesaria para prevenir nuevos ataques o intentos de desestabilización. El portavoz reafirmó la postura de Moscú de continuar las conversaciones con Estados Unidos, calificando ese canal como el más relevante ante la complejidad del conflicto.

Según publicó el Kremlin, el incidente en la residencia de Nóvgorod representa un desafío directo a los esfuerzos diplomáticos para una salida negociada al conflicto ucraniano, y continúa generando reacciones tanto en Moscú como en las principales capitales occidentales. Mientras tanto, la tensión en el frente y la intensificación de las acciones militares siguen marcando el desarrollo de la guerra, con Rusia apuntando a que los sucesos recientes podrían incidir en la dirección futura de las negociaciones diplomáticas.