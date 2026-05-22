Alberta preguntará en octubre si inicia el proceso para un referéndum de independencia

La primera ministra de la provincia canadiense de Alberta, Danielle Smith, ha señalado que incluirá una un próximo referéndum ciudadano el mes de octubre una pregunta sobre iniciar el proceso para un referéndum de independencia, después de que un tribunal tumbara una iniciativa de referéndum presentada por separatistas en Alberta al no ajustarse al procedimiento.

En un discurso televisado, Smith ha señalado su intención de consultar a la ciudadanía sobre mantener un referéndum al respecto, una vez ha expresado su "profunda preocupación" por la decisión judicial de anular una petición ciudadana a favor de la independencia de Alberta. El fallo judicial aducía que la iniciativa no tenía en cuenta una sentencia previa que establecía que esto violaría los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los tratados con la Corona, anteriores a la creación de Alberta.

PUBLICIDAD

Así las cosas, la primera ministra de Alberta, que defiende la provincia siga siendo parte de Canadá, ha indicado que el Ejecutivo añadirá una nueva pregunta en el referéndum del 19 de octubre para testar la opinión de la ciudadanía.

La pregunta versará sobre si Alberta debe seguir siendo una provincia de Canadá o si, por el contrario, el Gobierno de Alberta tiene que "iniciar el proceso legal requerido bajo la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debería separarse de Canadá o no".

PUBLICIDAD

Smith aduce que entre las distintas iniciativas ciudadanas a favor y en contra de la independencia de Alberta, casi 700.000 ciudadanos de la provincia han firmado iniciativas para una votación a este respecto.

En su alocución la dirigente conservadora ha señalado que "no es el momento de perder la esperanza" en Canadá. "No cuando hemos luchado tan duro durante tanto tiempo y hemos llegado tan lejos. Creo que Canadá todavía puede funcionar. Creo que está funcionando mejor cada día, y que puede funcionar aún mejor en el futuro si seguimos luchando juntos por ello", ha recalcado.

PUBLICIDAD

Después de que el tribunal tumbara la iniciativa hace dos semanas, el primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió la unidad del país, si bien se mostró a favor de realizar consultas siempre que se cumplan los requisitos para su celebración.

"Como persona que creció en Alberta y que se siente orgullosa de serlo, opino que el mejor lugar para Alberta es Canadá, y sin duda en un Canadá que funcione, que es lo que estamos buscando", afirmó el dirigente oriundo de esta provincia rica en petróleo que alberga a una población de unos cinco millones de personas.

PUBLICIDAD