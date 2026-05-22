EEUU y Suecia subrayan la importancia de la cooperación en el marco de la OTAN

Helsingborg (Suecia), .- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, subrayaron este viernes la importancia de la cooperación en el marco de la Alianza Atlántica.

"Coincidimos en la importancia de reforzar la cooperación transatlántica en materia de defensa", escribió Rubio en un mensaje de la red social X tras reunirse con el primer ministro sueco en los márgenes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

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"Estados Unidos desempeña un papel decisivo en la cooperación dentro de la OTAN", dijo a su vez Kristersson, quien destacó las "excelentes relaciones" entre ambos países, sobre todo en materia de defensa y nuevas tecnologías.

Según el primer ministro sueco, la conversación de ambos también se centró en la guerra de Rusia contra Ucrania y "la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia para poner fin de forma duradera" a la misma.

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Rubio también firmó este viernes en Helsinborg con la ministra sueca de Exteriores, Maria Stenergard, con quien firmó un acuerdo de prosperidad tecnológica.