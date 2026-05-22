Miles de personas salen a la calle en La Habana para protestar contra la imputación en EEUU de Raúl Castro

Miles de personas han salido a las calles de la capital de Cuba, La Habana, para protestar por la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo hace tres décadas de dos aviones civiles pertenecientes a una organización de la oposición, un incidente que dejó cuatro muertos.

Los presentes han acudido a la cita con banderas de Cuba y retratos de Castro. Allí, han arremetido contra las acciones de las autoridades estadounidenses y han expresado su apoyo al Gobierno, según informaciones del diario cubano 'Granma'.

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La marcha ha sido convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y movimientos estudiantiles y juveniles de Cuba, y ha estado encabezada por el presidente de país, Miguel Díaz-Canel, al que se han unido otros altos cargos del Gobierno y las Fuerzas Armadas.

Esta misma semana, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció que Castro, de 94 años, había sido imputado por "conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses" en relación con el derribo de las dos avionetas.

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A las sanciones económicas que el presidente estadounidense, Donald Trump, viene imponiendo a Cuba desde principios de año, se suman ahora la imputación de Castro por unos hechos ocurridos en 1996, en una maniobra que recuerda a la emprendida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.