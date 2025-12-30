El banco BRI, nuevo 'partner oficial' del FC Barcelona en Indonesia

La alianza estratégica entre Bank Rakyat Indonesia (BRI) y el FC Barcelona ofrecerá a los clientes de la entidad financiera la posibilidad de acceder a nuevas experiencias ligadas al club español. De acuerdo con lo publicado por el propio FC Barcelona, el acuerdo contempla la emisión de una tarjeta de débito personalizada con la imagen del equipo, así como propuestas orientadas a integrar la imagen de los jugadores del primer equipo masculino en diversas campañas promocionales.

Según informó el club catalán en un comunicado difundido este martes, el BRI asumirá el papel de ‘partner oficial de banca comercial’ del FC Barcelona en Indonesia. La colaboración tendrá vigencia hasta diciembre de 2027 y persigue reforzar la presencia y el reconocimiento de la marca blaugrana en el sudeste asiático, donde el club cuenta con una considerable base de seguidores. La entidad financiera, considerada una de las más grandes y con mayor trayectoria en el país asiático, busca diferenciarse a través de ofertas exclusivas para sus clientes, en paralelo a fortalecer su estrategia de posicionamiento internacional.

Entre las iniciativas que ambas partes impulsarán en el marco de este acuerdo, BRI pondrá en circulación la nueva tarjeta de débito del Barça y desarrollará acciones con el respaldo visual de los principales jugadores del club, según mencionó el FC Barcelona. Además, los titulares de las cuentas del banco podrán optar a experiencias exclusivas, que incluyen la asistencia a jornadas de partido en el Spotify Camp Nou, visitas a las instalaciones del Barça Immersive Museum y ventajas como descuentos en la suscripción para la modalidad de culers premium.

El director general del FC Barcelona, Manel del Río, indicó que la región Asia-Pacífico representa un espacio clave para el desarrollo de la estrategia internacional del club. En sus palabras, recogidas por el propio club, “Es un placer dar la bienvenida a Bank Rakyat Indonesia (BRI) como nuevo partner del FC Barcelona. Asia-Pacífico es una región estratégica para el club, donde contamos con una amplia base global de aficionados con la que buscamos continuamente generar sinergias y fortalecer nuestra conexión”.

Por parte de Bank Rakyat Indonesia, la intención de incrementar su alcance se expresa con claridad. Aquarius Rudianto, director de ‘Network and Retail Funding’ en el banco, declaró: “Mediante esta colaboración con el FC Barcelona queremos inspirar al público a llevar el espíritu de los campeones en cada paso financiero que den”, según publicó el FC Barcelona. El representante de BRI también subrayó el potencial de la alianza para conectar con un público más amplio y diversificado, aprovechando la popularidad del club catalán.

El acuerdo comercial entre ambas entidades se desarrollará durante dos temporadas, en el transcurso de las cuales las acciones conjuntas de marketing, productos exclusivos y propuestas de fidelización buscarán captar la atención de aficionados y clientes bancarios en Indonesia. El club catalán destaca que este movimiento consolida su expansión en el mercado asiático y ofrece a BRI la posibilidad de asociarse con una de las marcas deportivas más reconocidas en el ámbito internacional.

La colaboración implica no solo beneficios para quienes ya forman parte de la clientela del banco, sino que representa un incentivo para nuevos usuarios interesados en obtener productos únicos vinculados al FC Barcelona. El alcance de estas acciones podría contribuir a aumentar tanto la base de usuarios de BRI como la presencia visible del club español, que con su entrada en el sudeste asiático refuerza su estrategia de internacionalización.

El FC Barcelona reiteró que la sinergia con Bank Rakyat Indonesia responde a la intención del club de fortalecer su vínculo con los seguidores en una región donde el fútbol goza de una enorme popularidad y donde la entidad blaugrana busca consolidar su posición respecto a otros equipos europeos que también han explorado acuerdos similares en los últimos años. La conexión entre banca y deporte, según detalló el club, se traduce en propuestas que integran la cultura del fútbol con los servicios financieros, incentivando la lealtad de los aficionados al equipo y la de los clientes al banco.

Las ofertas y ventajas asociadas al acuerdo se implementarán en distintos plazos a lo largo de las dos temporadas previstas, según reportó el FC Barcelona. Entre los aspectos destacados se incluye el acceso prioritario a eventos exclusivos ofrecidos por el club, entrada a sorteos para viajes y experiencias VIP, e incluso posibilidades de interacción directa con componentes del primer equipo.

La estrategia de expansión del FC Barcelona mediante este tipo de alianzas confirma el interés del club en consolidarse como referente no solo deportivo, sino comercial y cultural en áreas geográficas que presentan oportunidades de crecimiento para ambas partes involucradas. El club, a través de comunicados recogidos por diversos medios internacionales, ha recordado que la diversificación de sus alianzas comerciales forma parte de un plan más amplio para mantener y ampliar su presencia en mercados clave fuera de Europa.

De acuerdo con lo comunicado por el FC Barcelona, el vínculo con Bank Rakyat Indonesia favorecerá la difusión de la identidad del club blaugrana en un ámbito donde su imagen ya resulta familiar para millones de seguidores, ofreciendo ahora nuevos medios de interacción y pertenencia gracias a las iniciativas impulsadas conjuntamente con la entidad bancaria.