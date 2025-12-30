'Dragones atrapados en la isla', Premio Nacional del Juguete 2025

Una dotación económica de 30.000 euros acompaña al reconocimiento otorgado al proyecto 'Dragones atrapados en la isla', que constituye la candidatura seleccionada para recibir el Premio Nacional del Juguete 2025. La selección, realizada por el Ministerio de Juventud e Infancia, se publicó oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se apoya en el trabajo de un jurado que destacó diversos factores al tomar la decisión, según informó el medio.

De acuerdo con la información recogida por el BOE y difundida por el Ministerio de Juventud e Infancia, el jurado centró su análisis en elementos de creatividad y la calidad del juguete o juego presentado. El medio detalló que la valoración incluyó cómo la propuesta promueve la igualdad y la no discriminación, así como fomenta valores de inclusión y una cultura basada en la paz.

La candidatura ganadora fue examinada también en su vertiente pedagógica, considerando su capacidad de adaptación a las distintas etapas evolutivas sugeridas para el público infantil. El BOE señaló que el jurado tomó en cuenta la atención a las necesidades específicas recomendadas para cada tramo de edad, con énfasis en el valor educativo del juego.

Otra dimensión relevante dentro de los criterios del jurado ha sido la producción conforme a principios de accesibilidad universal. El Ministerio de Juventud e Infancia puso en relieve que la accesibilidad se analizó tanto en el diseño mismo como en la experiencia de juego, valorando que 'Dragones atrapados en la isla' presenta soluciones apropiadas que responden a usuarios con distintas capacidades.

Según publicó el BOE, la sostenibilidad ambiental constituía uno de los factores clave dentro del baremo para otorgar el galardón. El jurado examinó tanto los procesos de fabricación como los materiales empleados y la manera en que el juguete aborda el cuidado del entorno. Además, se consideraron aspectos concretos como el embalaje y el empaquetado, apuntando a un impacto ambiental reducido.

El Ministerio de Juventud e Infancia resaltó que la iniciativa premiada cumple con los estándares requeridos para contribuir a una educación orientada hacia la convivencia, el respeto y la diversidad. 'Dragones atrapados en la isla' se suma así a la lista de galardonados del Premio Nacional del Juguete, tras demostrar una integración de principios sociales y medioambientales con propuestas lúdicas y pedagógicas, según detalló el BOE.

La decisión del jurado pone de relieve la tendencia hacia el respaldo de productos y proyectos que, más allá de su función recreativa, abordan necesidades educativas y promueven un juego inclusivo e igualitario. Conforme destacó el Ministerio de Juventud e Infancia, los criterios de selección para el Premio Nacional del Juguete se han alineado en los últimos años con las demandas sociales contemporáneas relativas a la infancia, la diversidad, la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

El BOE ratificó la resolución tras la valoración del jurado y formalizó la entrega del reconocimiento económico. El Ministerio reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan un desarrollo integral de la infancia mediante propuestas de juego innovadoras que, al mismo tiempo, respeten el medioambiente y atiendan a la pluralidad social.