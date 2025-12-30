Detenido un hombre acusado de maltratar a su pareja y agredir sexualmente a la amiga de esta

Al momento de la intervención policial, el sospechoso se mostró en ropa interior y en evidente estado de nerviosismo, intentando evitar el encuentro con los agentes al encerrarse en una habitación. La rápida actuación permitió su localización y posterior detención, según consignó la Policía Nacional. El arresto tuvo lugar en un domicilio particular de Torrent, en la provincia de Valencia, luego de recibirse una llamada de alerta por presuntos delitos graves de violencia y abuso, de acuerdo con lo informado por el medio.

El incidente ocurrió durante la noche del 24 de diciembre, cuando agentes del servicio de radio patrullas de la Policía Nacional fueron comisionados tras la denuncia de una mujer. Según publicó el medio, la llamada telefónica indicaba que un hombre, pareja de la denunciante, intentaba agredir sexualmente a una amiga de ambas, quien se encontraba en estado de embriaguez y se retiró a descansar a su habitación. En ese contexto, alrededor de las tres de la madrugada, la pareja del detenido comentó que escuchó a su novio salir de la cama con la excusa de ir al baño. Al dirigirse hacia la habitación, vio al hombre desnudo realizando tocamientos no consentidos en los pechos de la amiga, motivo por el cual intervino para detener la agresión sexual.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, tras el forcejeo, el presunto agresor respondió de forma violenta. Sujetó a su pareja por el cuello, la golpeó reiteradamente en los pechos y, más tarde, la amenazó de muerte advirtiendo que no avisara a la policía. Posteriormente, tomó un cuchillo de la cocina y reiteró las amenazas, al tiempo que la trasladó por la fuerza hasta la habitación. La víctima sufrió lesiones visibles en el cuello y el pecho, las cuales fueron identificadas por los agentes como rojeces y escoriaciones, producto del ataque físico recibido.

El medio explicó que la Policía Nacional procedió de inmediato a la detención del varón de 37 años, quien fue considerado presunto autor de delitos de agresión sexual y violencia en el ámbito familiar. La intervención policial tuvo como fundamento la gravedad de los hechos detallados por la denunciante, quien decidió alertar a las autoridades tras las amenazas y los actos de violencia sufridos por ella y su amiga.

El arrestado fue puesto a disposición judicial tras su ingreso en la comisaría, según notificó el cuerpo policial a la prensa local. La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias del episodio, y recabar tanto testimonios como pruebas médicas de las víctimas, conforme informaron los portavoces oficiales. La actuación de los agentes respondió al protocolo establecido para casos de violencia de género y abusos sexuales, priorizando la protección de las afectadas.

Según reflejó la información difundida por la Policía Nacional y recogida por los medios, la víctima principal declaró que la reacción de su pareja ante la defensa de la amiga no sólo consistió en la agresión física, sino también en intimidaciones reiteradas para impedir la denuncia. Los hechos se desarrollaron en un contexto doméstico, lo que agrava la acusación bajo la tipificación de violencia en el ámbito familiar. El estado de shock de las víctimas y la presencia de lesiones en la escena resultaron determinantes para la intervención inmediata de los agentes y la puesta en custodia del sospechoso.

En la documentación policial consultada por el medio, también se expone que el equipo sanitario que atendió a la víctima verificó las lesiones compatibles con los hechos relatados. La intervención incluyó asistencia para el traslado y custodia de ambas mujeres, con el fin de garantizar su seguridad y recibir la debida atención médica y psicológica.

El procedimiento seguido por la Policía Nacional incluyó la recopilación de pruebas materiales en el domicilio, así como la toma de declaraciones tanto de la víctima como de la testigo de los hechos, es decir, la amiga de la pareja del detenido. La investigación incluye el análisis de los posibles antecedentes del sospechoso, así como la revisión de las circunstancias previas al incidente reportado durante la celebración de Nochebuena.

Fuentes oficiales consultadas por los medios reiteraron la importancia de la colaboración comunitaria para alertar a las autoridades frente a episodios de violencia o abuso en el entorno doméstico, subrayando la utilidad de la rápida comunicación para salvaguardar la integridad de las víctimas y facilitar la actuación policial. La resolución inicial del caso incluyó la activación de medidas de protección para las afectadas, así como la prosecución del procedimiento judicial competente.