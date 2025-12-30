Arabia Saudí reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y "retire sus fuerzas" del país en 24 horas

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí manifestó su decepción por las recientes acciones de Emiratos Árabes Unidos (EAU), al afirmar que el apoyo emiratí al Consejo de Transición del Sur (CTS) representa una amenaza para la seguridad nacional saudí y para la estabilidad tanto de Yemen como de la región, según informó Europa Press. Riad señaló que las actividades de EAU en colaboración con el CTS han intensificado los enfrentamientos armados en las provincias yemeníes de Hadramut y Al Mahara, así como en áreas cercanas a la frontera sur saudí.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Exteriores saudí divulgado por Europa Press, Arabia Saudí ha solicitado a EAU que atienda de inmediato la petición del gobierno yemení reconocido internacionalmente y retire todas sus fuerzas de Yemen en un plazo de 24 horas. La solicitud incluye también la suspensión de cualquier asistencia militar o financiera por parte de EAU a cualquier actor en territorio yemení. La petición fue expresada públicamente a través de la cuenta oficial del Ministerio saudí en la red social X.

El mismo comunicado subrayó que Riad espera que primen la sensatez, los principios de hermandad, la buena vecindad, los vínculos dentro del Consejo de Cooperación del Golfo y los intereses del pueblo yemení. Arabia Saudí insistió en que EAU debe adoptar medidas que permitan mantener las relaciones bilaterales y promover esfuerzos conjuntos para la paz y estabilidad en Medio Oriente, según reportó Europa Press. Al referirse a las acciones concertadas entre Abu Dabi y el CTS, el texto detalló que se consideraron incoherentes con los propósitos fundacionales de la Coalición para Restaurar la Legitimidad en Yemen, integrada por ambos países, cuyo objetivo declarado es restablecer la seguridad y la estabilidad en Yemen.

Europa Press especificó que la publicación oficial saudí se produjo tras el ataque aéreo efectuado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí, en el que se destruyeron supuestas armas y vehículos de combate que, de acuerdo con la denuncia, fueron transportados desde territorio emiratí para reforzar a las fuerzas separatistas del CTS. Este grupo, respaldado por EAU, impulsa la creación de un estado independiente en el sur de Yemen.

Durante los días previos, Riad acusó al CTS de generar una escalada injustificada de violencia y de operar de forma unilateral mediante ataques contra posiciones del gobierno legítimo de Yemen. En ese contexto, Arabia Saudí exhortó a los miembros del CTS a abandonar voluntariamente sus posiciones en Hadramut y Al Mahara para contribuir a la distensión del conflicto, según señaló Europa Press.

El presidente yemení reconocido internacionalmente, Muhamad al Alimi, expresó su agradecimiento a Arabia Saudí por el respaldo frente al crecimiento de las tensiones y reiteró la exigencia a EAU de retirar las tropas en un plazo de 24 horas. Al Alimi calificó el rol de Emiratos Árabes Unidos como perjudicial para el pueblo yemení y confirmó públicamente el final de los acuerdos de defensa previamente en vigor con las autoridades emiratíes, precisó Europa Press.

El CTS, apoyado por Abu Dabi, protagonizó en agosto de 2019 un avance militar que resultó en la ocupación de Adén, la ciudad que funciona como sede de las autoridades reconocidas internacionalmente tras su desplazamiento de Saná en 2015, cuando la capital cayó bajo el control del movimiento hutí. Pese a que separatistas y gobierno han sostenido posturas divergentes, ambos acordaron sumarse a la coalición militar liderada por Riad a partir de marzo de 2015 para combatir a los hutíes, quienes conservan el control de Saná y amplias zonas del país.

Según documentó Europa Press, la ofensiva lanzada por el CTS en 2019 desencadenó breves hostilidades, posteriormente detenidas por un acuerdo de alto el fuego que establecía la retirada del grupo de Adén. Desde entonces, aunque el CTS ha mantenido aspiraciones separatistas, continuó participando en la alianza militar saudí-emiratí en la guerra civil yemení.

El comunicado emitido por Arabia Saudí ilustró la complejidad de la crisis yemení y de las alianzas regionales, remarcando la importancia de que los movimientos militares recientes no comprometan la estabilidad regional ni la cooperación intergubernamental entre miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. La nota resaltó que la continuidad de la cooperación bilateral depende de la resolución de las diferencias actuales entre Riad y Abu Dabi y de su capacidad de coordinar acciones para el bienestar y la prosperidad del conjunto de los países del Golfo y de Yemen, publicó Europa Press.