Amper vende un 25% de su filial Elinsa a Cofides por 41 millones y reforzará su operativa en Galicia y Brasil

El grupo Amper prevé que los fondos obtenidos gracias a la venta de una participación de Elinsa permitirán duplicar la capacidad de fabricación de equipos electrónicos para inversión y almacenamiento energético, enfocados sobre todo en la exportación a mercados internacionales. Este movimiento, que incluye nuevas inversiones industriales y tecnológicas, introduce proyectos como la construcción de dos plantas en Arteixo y el fortalecimiento de operaciones en Brasil. La noticia principal gira en torno al acuerdo por el que Amper cede un 25% de su filial Elinsa (Electrotécnica Industrial y Naval) a la público-privada Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) por 41,2 millones de euros, de acuerdo con la información difundida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según informó Cofides, la operación se realiza a través del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), que gestiona la inversión con la asunción de un aumento de capital dinerario dirigido a la compra de un cuarto de las acciones de Elinsa. Esta acción, detalló Amper, complementará las inversiones ejecutadas por la empresa matriz y habilitará el desarrollo conjunto de una serie de proyectos tecnológicos e industriales. Entre las iniciativas, destaca la construcción de una nueva planta en el polígono de Morás, en el municipio coruñés de Arteixo, orientada a multiplicar por dos la actual producción de equipos electrónicos de potencia.

La firma tiene previsto que la nueva planta de Morás, además de suministrar al mercado nacional, se concentre en el envío de sus equipos a destinos exteriores, en respuesta a una “gran demanda futura a nivel mundial”, según consignó la CNMV. Para reforzar estas capacidades productivas, la compañía proyecta una segunda instalación que complemente la primera, frente a la evolución positiva de los mercados internacionales para estos equipos.

Otro de los focos principales de la inversión se sitúa en la digitalización industrial. Según especificó el grupo en información divulgada por la CNMV, implementará sistemas tecnológicos integrados que ayuden a optimizar la integración y trazabilidad en el proceso de fabricación. Estas soluciones permitirán monitorizar y perfeccionar las distintas etapas en la producción, incrementando la eficiencia y la trazabilidad de cada uno de los dispositivos electrónicos desarrollados.

En materia de innovación aplicada a la energía, el acuerdo prevé la puesta en marcha de un programa de desarrollo tecnológico específico para la gestión, integración y ensamblaje de sistemas de almacenamiento energético. Este programa se orienta hacia soluciones modulares y medianas, abarcando desde 20 kilovatios hora (kWh) hasta un megavatio hora (MWh), según destacó Amper en sus comunicaciones.

Parte significativa de los fondos se dedicará también a fortalecer los activos industriales y tecnológicos, así como la capacidad operativa de Elinsa en Brasil. Este país figura entre los mercados prioritarios para la expansión internacional de la compañía, que espera conseguir un desarrollo relevante en sus actividades apoyado por acuerdos estratégicos, incluyendo los que mantiene actualmente con el grupo Equatorial, reconocido como una de las principales utilities brasileñas.

Según publicó Amper, la inversión de Cofides representa un espaldarazo para consolidar alianzas estratégicas y avanzar en el posicionamiento de la empresa en los sectores de defensa, seguridad nacional y entorno civil, dentro del área de gestión y almacenamiento de energía de uso dual. El grupo Amper subrayó que estas actuaciones contribuirán a que Elinsa refuerce su estatus como actor destacado en estos ámbitos, potenciando la capacidad industrial y la innovación en el sector energético tanto en España como en los mercados internacionales donde tiene presencia.

La compañía detalló en su comunicación a la CNMV que los recursos generados por la venta permitirán estrechar la colaboración en el desarrollo de proyectos de alta tecnología, incentivos a la internacionalización y el impulso de nuevas capacidades productivas, con vistas a atender la transformación y las demandas del mercado global de energía.