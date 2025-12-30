Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 30 de diciembre

El acceso a gráficos específicos sobre el estado de los embalses en España figura como una de las opciones incluidas en la agenda informativa elaborada para el martes 30 de diciembre, según publicó EpData. Además de este material relacionado con los recursos hídricos nacionales, EpData anunció que ofrecerá conjuntos de datos visuales y material gráfico sobre la evolución del coste de vida tanto en España como en países de América Latina, tendencias en el ahorro de los hogares y la situación del comercio minorista, de acuerdo con lo señalado por el servicio informativo.

De acuerdo con la agenda que difundió el medio EpData, a partir de las 9:00 se pondrán a disposición de los abonados diversos conjuntos de datos y gráficos relacionados con la economía española. Entre los contenidos previstos figura un avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) para diciembre de 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice constituye una referencia clave para identificar la evolución mensual de los precios en el país y se puede consultar en la plataforma de EpData a través de enlaces específicos.

En la misma franja horaria, el medio EpData precisó que los usuarios tendrán acceso a gráficos e información sobre la tasa de ahorro de los hogares españoles. Este indicador, también elaborado por el INE, permite evaluar cómo la población administra sus ingresos y qué proporción de ellos destina al ahorro, lo cual tiene implicaciones en el contexto económico nacional. Los gráficos sobre la tasa de ahorro se encontrarán disponibles en la dirección digital alojada en la página de EpData.

Adicionalmente, desde las 9:00, el portal de EpData ofrecerá datos relativos a los Índices de Comercio al por menor correspondientes a noviembre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta información permitirá analizar el comportamiento de las ventas minoristas durante el periodo señalado, relevante para comprender tendencias de consumo y evolución del sector comercial en España. Los interesados podrán consultar los resultados en el enlace destinado a las estadísticas del comercio minorista.

A las 13:00, la agenda informativa de EpData prevé la incorporación de datos internacionales vinculados con la economía. Específicamente, se publicarán los gráficos y conjuntos de datos referidos al Índice de Precios de Consumo de Chile y Brasil, lo que permitirá comparar la evolución de la inflación en estos países con la situación española. Según constata EpData, estos materiales se centrarán en el análisis macroeconómico y estarán disponibles a través de enlaces identificados para cada país.

Además de los materiales económicos, el servicio informativo EpData facilitará el acceso a gráficos actualizados sobre el estado de los embalses en España. Este recurso visual permite a los usuarios seguir la evolución de los niveles de agua en diferentes sistemas hidrográficos del país, un dato relevante tanto para la sociedad como para la gestión de recursos ambientales, según el detalle proporcionado por EpData.

La información se encuentra organizada en una agenda clara y por horarios, lo que facilita el acceso a los suscriptores del servicio informativo. EpData también indicó, en caso de consultas o solicitudes adicionales, la opción de contacto mediante un correo electrónico habilitado para la atención directa a usuarios interesados en datos económicos, información social y recursos gráficos sobre políticas de ahorro familiar, inflación o gestión hídrica nacional.