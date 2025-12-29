Ubisoft reabre los servidores de Rainbow Six Siege tras el hackeo del fin de semana

Algunos usuarios de Rainbow Six Siege detectaron la aparición inesperada de objetos cosméticos en sus perfiles y observaron movimientos anómalos en los saldos de créditos virtuales, en tanto que múltiples cuentas terminaron bloqueadas, según Engadget. Este tipo de alteraciones llevó a Ubisoft a tomar medidas inmediatas y a comunicar la situación a través de la red social X, en la que indicó la suspensión provisional de los servidores como parte de la respuesta inicial al incidente.

De acuerdo con Engadget, el hackeo que se produjo durante el fin de semana impactó severamente en la experiencia de los jugadores, quienes vieron cómo sus cuentas quedaban libres de créditos o, en otros casos, recibían sumas elevadas de créditos virtuales sin explicación clara. Jugadores también informaron la aparición de nuevos 'skins' en sus perfiles y la imposibilidad de acceder normalmente a su cuenta. Ante el descubrimiento de estos accesos y modificaciones no autorizados, Ubisoft ordenó el cese temporal de los servidores de Rainbow Six Siege, abarcando además el mercado virtual (‘marketplace’) del videojuego.

El bloqueo se extendió hasta la madrugada del lunes, momento en el que el propio equipo de Ubisoft anunció la reapertura de los servidores del título. Según detalló Engadget, pese a que el servicio principal retomó su funcionamiento, el marketplace continuó cerrado para evitar que las alteraciones derivadas del ataque afectaran aún más las operaciones y el comercio dentro del juego.

Al informar sobre la reapertura parcial de servicios, Ubisoft especificó también las primeras medidas tomadas para mitigar las consecuencias del ataque. Entre ellas se mencionan los bloqueos de cuentas implicadas en transacciones irregulares o identificadas como parte de actividades sospechosas, así como el restablecimiento de acceso a perfiles que se habían restringido por error, todo ello con el objetivo de restaurar la seguridad y la confiabilidad para los jugadores legítimos.

Otra de las acciones anunciadas por la compañía, de acuerdo con Engadget, es la reversión de las transacciones efectuadas con los créditos que aparecieron extra en diversas cuentas. Ubisoft notificó que, a pesar de la manipulación de estos créditos indebidos, el gasto realizado hasta ese momento por los jugadores no acarreará sanciones automáticas, como el bloqueo de cuenta, procurando que quienes sufrieron las alteraciones no enfrenten consecuencias adicionales a las ya experimentadas.

El incidente se originó en una vulnerabilidad durante el fin de semana, lo que desencadenó movimientos irregulares y la divulgación espontánea de cambios dentro de las cuentas. Ubisoft, que utilizó la cuenta oficial del juego en X para actualizar el estado del servicio, subrayó que la investigación sigue activa y que continuará aplicando modificaciones en operaciones afectadas conforme avancen en el proceso de análisis.

Jugadores, influencers y medios especializados reportaron masivamente las incidencias, generando una ola de mensajes en las redes sociales y foros, lo que aceleró la cobertura del caso y la comunicación de la empresa. Engadget precisó que la compañía ha recomendado estar atentos a futuras actualizaciones y anunció que medidas adicionales podrán implementarse según los descubrimientos y las correcciones que vayan implementando.

Finalmente, Ubisoft mantiene abierto el canal de comunicación para reportar irregularidades y reitera la prioridad en el restablecimiento total de las funciones, la protección de los perfiles y la transparencia en las operaciones tras este ataque que afectó a la comunidad de Rainbow Six Siege de todo el mundo.