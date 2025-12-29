Torrent destaca la efectividad de los nuevos pasos elevados sobre l'Horteta en las últimas lluvias

Durante la revisión de la situación provocada por las lluvias más recientes en Torrent, las autoridades identificaron que, a pesar del caudal persistente en los barrancos de l'Horteta y Poyo tras registrar 71,9 litros por metro cuadrado en la ciudad, no se presentaron incidentes relevantes en el núcleo urbano. Este dato cobró especial importancia en la visita de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien recorrió junto a la alcaldesa Amparo Folgado las zonas históricamente más vulnerables ante este tipo de fenómenos. Según consignó el Ayuntamiento de Torrent, la coordinación de los servicios municipales y la intervención del Cecopal resultaron clave para controlar la situación y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La noticia principal se centró en el rescate de siete personas atrapadas por el agua en pasos inundables, sin que se lamentaran daños personales.

Tal como informó el Ayuntamiento en un comunicado, el balance realizado el lunes sobre las precipitaciones del día anterior señaló la ausencia de víctimas, pese a las dificultades originadas en los pasos inundables. En este contexto, el municipio resaltó la coordinación de los diferentes equipos, en especial los operativos del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), y la eficacia de los pasos elevados recientemente instalados sobre el barranco de l'Horteta. El medio detalló que los nuevos pasos inundables de Xarcos Secs, Font de la Teula y dels Arquets de Baix, reconstruidos y elevados tanto por el consistorio como por la Conselleria de Agricultura, permitieron el flujo adecuado del agua y evitaron el cierre de estas infraestructuras por primera vez desde su construcción, gracias a sus marcos de dos metros por dos metros.

La visita de la vicepresidenta Susana Camarero a Torrent formó parte de una serie de desplazamientos a distintas localidades de la Comunitat Valenciana que experimentaron lluvias de notable intensidad. Camarero reafirmó que la Generalitat realiza un seguimiento continuo en los puntos más afectados y coordina acciones para priorizar la seguridad pública, enfatizando la importancia de la prevención y la colaboración institucional. Durante esta inspección, junto a Folgado, revisó el avance de las obras en la Finca Roja, donde la Conselleria, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), lleva a cabo reformas en los elementos comunes y mejoras enfocadas en la eficiencia energética del edificio.

La alcaldesa Amparo Folgado extendió un agradecimiento explícito a la Policía Local, los voluntarios de Protección Civil, y los distintos servicios municipales que participaron durante toda la jornada en el cierre y señalización de pasos inundables, así como en la colaboración con los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para el rescate de las siete personas que quedaron atrapadas entre dos de estos pasos en el camino de Xarcos Secs. Según publicó el Ayuntamiento de Torrent, la alcaldesa destacó la relevancia de seguir las alertas meteorológicas oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, a la vez que insistió en la solicitud realizada a la población para evitar el tránsito por zonas inundadas y prescindir de desplazamientos no esenciales.

“El no respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y atravesar pasos anegados por el agua puede comprometer gravemente la vida de las personas”, advirtió Folgado durante la evaluación de la jornada. Subrayó que, aunque en esta ocasión no se reportaron daños personales, el incidente sirvió como recordatorio sobre la necesidad de atender las recomendaciones oficiales. La alcaldesa también transmitió las quejas recogidas por la Policía Local respecto a la actuación de algunos vecinos que cortaron cintas de seguridad para cruzar áreas peligrosas, obligando a los agentes a restituir la señalización varias veces y exponiéndose a riesgos innecesarios.

La efectividad de las nuevas infraestructuras quedó demostrada durante estos episodios de lluvias, en un escenario donde además se detectaron dos precipitaciones de granizo sobre Torrent. A pesar de la combinación de tormenta, lluvias de larga duración y granizo, no se reportaron incidentes destacados dentro de la ciudad. Según reportó el consistorio, la Policía Local mantuvo el cierre en algunos pasos inundables por la mañana siguiente debido al volumen de agua que todavía circulaba en barrancos como el de l'Horteta y els Gils.

La evaluación de los trabajos realizados en la Finca Roja puso en evidencia el avance de las tareas de reforma orientadas a la modernización del edificio, actuando tanto en la rehabilitación de las zonas comunes como en la optimización de la eficiencia energética. Las autoridades señalaron la importancia de mantener activos los protocolos de supervisión y actuación durante eventos de lluvias intensas, y reiteraron la cooperación entre los distintos niveles de la administración como elemento fundamental para la protección frente a riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos.

La experiencia de las lluvias del domingo se enmarca dentro de una serie de episodios en los que Torrent ha reforzado su infraestructura para reducir la vulnerabilidad ante crecidas, en especial después de los daños sufridos por la dana del 29 de octubre, que motivaron la reconstrucción y elevación de los pasos en Xarcos Secs y Font de la Teula, así como la ejecución del nuevo paso dels Arquets de Baix con recursos estatales. Todas estas medidas, según informó el Ayuntamiento, contribuyeron a que, pese a la intensidad del último temporal, el impacto en el municipio resultara contenido y sin consecuencias personales.

Las recomendaciones de las autoridades locales se centraron en la necesidad de respetar la señalización y los avisos oficiales, recordando que los riesgos asociados al cruce de pasos inundados pueden poner en peligro la integridad física, no solo de quienes desoyen las advertencias, sino también de los operativos que deben intervenir en los rescates. La jornada del domingo cerró sin heridos, aunque con la reiteración de la importancia de la prevención y el cumplimiento de las directrices de seguridad ciudadana ante fenómenos climatológicos adversos, según subrayaron desde el Ayuntamiento de Torrent.