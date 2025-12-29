Agencias

Tailandia acusa a Camboya de "violar" el alto el fuego con el sobrevuelo de más de 250 drones

Tailandia ha acusado este lunes a Camboya de "violar" el acuerdo de alto el fuego con el sobrevuelo de más de 250 drones sobre su territorio, apenas dos días después de cerrar un acuerdo tras tres semanas de combates en la frontera, que dejaron cerca de un centenar de muertos.

El Ejército tailandés ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que ha detectado "más de 250 aparatos aéreos no tripulados procedentes de Camboya que invadieron territorio soberano tailandés, lo que supone una violación de las medidas destinadas a reducir las tensiones".

Asimismo, ha subrayado que los aparatos han sido detectados durante la noche del domingo y ha afirmado que "esta acción constituye una provocación y una violación de las medidas para reducir las tensiones", incluido el acuerdo de alto el fuego firmado durante la jornada del 27 de diciembre.

El portavoz del Ejército de Tailandia, Winthai Suvari, ha manifestado que "este comportamiento refleja una actitud continuadamente provocativa y hostil por parte de Camboya", al tiempo que ha reseñado que "podría impactar en la seguridad del personal tailandés y la población en la zona fronteriza".

"El Ejército tailandés podría revisar su actuación en lo relativo a la liberación de los 18 militares camboyanos (capturados durante los combates), dependiendo de las circunstancias y el comportamiento mostrado (por parte de Nom Pen)", ha esgrimido.

Por último, ha hecho hincapié en que "Tailandia sigue comprometida con una postura pacífica y prioriza la reducción de las tensiones a través de los mecanismos existentes", si bien ha advertido de que "si continúan las violaciones del acuerdo y la soberanía nacional, el Ejército cumplirá con su labor para proteger los intereses y la seguridad nacionales".

Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera, reavivando la escalada de julio que desembocó en un acuerdo alcanzado en octubre en Kuala Lumpur, si bien los combates estallaron de nuevo poco después, hasta la firma del citado acuerdo de alto el fuego en 27 de diciembre.

