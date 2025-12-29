Agencias

Mueren seis personas, incluida una niña de dos años, en un tiroteo en el este de Ecuador

Seis personas, incluida una niña de dos años, han muerto este domingo a causa de un ataque armado que también ha dejado tres heridos en Puerto López, en la provincia ecuatoriana de Manabí, en el este de Ecuador, apenas un día después de que fueran asesinados otros dos hombres en la misma localidad.

"Una camioneta negra con varios ocupantes con fusiles y dos motocicletas han venido y en este sector han disparado a personas que se encontraban en el lugar", ha afirmado el comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, que ha señalado en declaraciones a los medios que los tiradores se han dado a la fuga "de forma inmediata".

En este sentido, ha señalado que Policía ha emprendido investigaciones y operaciones en las que han hallado una de las motocicletas empleadas en el ataque, que estaba "reportada como robada".

Con todo, unas horas después se ha vuelto a pronunciar, informando del decomiso de tres motocicletas y de otro vehículo también "reportado como robado", además de un arma de fuego y 147 municiones.

Acurio ha anunciado la cifra de seis muertos y tres heridos y ha confirmado que la edad de una de las víctimas mortales es de apenas dos años. Se encontraba junto a adultos, durante la mañana, mientras estos realizaban compras en el barrio San Pedro, según ha recogido 'El Diario'.

Tras el ataque, el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg, se ha desplazado a la zona, donde se ha encontrado con agentes de la Policía Nacional. Con motivo de su desplazamiento, ha afirmado en la red social X que "no habrá impunidad" y que "los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten". "El Estado actuará con toda su fuerza y no descansaremos hasta llevarlos donde merecen estar: en la cárcel", ha agregado.

El letal tiroteo ha llegado menos de 24 horas después de que dos hermanos murieran del mismo modo en el interior de un consultorio médico de la misma localidad.

