Muere el exjugador Enrique Collar, leyenda y capitán del Atlético de Madrid

La relación de Enrique Collar con el Atlético de Madrid nunca quedó reducida a su etapa como jugador; tras retirarse, continuó ligado a la institución, siendo presidente de la Fundación del club entre 2005 y 2011, y participando activamente en la Asociación de Veteranos. Esta conexión se vio reflejada en la temporada 2023/24, cuando su imagen fue elegida para el carné de socio del club rojiblanco. La noticia principal, reportada este lunes por el Atlético de Madrid, es el fallecimiento de Enrique Collar a los 91 años, quien marcó una etapa significativa en la historia del club como su capitán durante una década y una de sus grandes leyendas.

Según consignó el club en un comunicado, Collar formó parte del Atlético entre los años 1953 y 1969, acumulando 470 partidos oficiales y consiguiendo 105 goles. Esta cifra lo ubica como el quinto jugador con más apariciones en la historia del equipo, empatado con Antoine Griezmann, y el que durante más tiempo ejerció el rol de capitán, al portar el brazalete durante diez temporadas consecutivas, de 1960 a 1969. El medio Atlético de Madrid hizo hincapié en el significado de esta continuidad y en el carácter emblemático que el extremo zurdo representó para la afición y la institución.

Enrique Collar nació el 2 de noviembre de 1934, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Sus inicios en el fútbol se desarrollaron en los conjuntos Imperial CF y Peña Norit, antes de incorporarse a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Su debut con el primer equipo se produjo el 13 de septiembre de 1953, en un encuentro frente al Espanyol. Posteriormente, tras experiencias con el Cádiz y el Real Murcia en calidad de cedido, logró afianzarse como titular en el club madrileño.

Según recordó el Atlético de Madrid en su mensaje de despedida, Collar estuvo presente en algunos de los momentos más relevantes del club durante la década de los 60. Lideró al equipo en la conquista de la Liga en la temporada 1965/66, sumó tres Copas del Rey en los años 1960, 1961 y 1965, y alzó también la Recopa de Europa en 1962, convirtiéndose en el primer título continental para el Atlético. En todos esos éxitos ejerció el papel de capitán, función con la que inauguró el estadio Vicente Calderón en 1966.

El club subrayó la trascendencia de la dupla ofensiva que formó junto a Joaquín Peiró, conocida como ‘El Ala Infernal’. Esta sociedad fue decisiva, particularmente en la final de la Copa de 1960 ante el Real Madrid, donde Collar logró su primer título con el club. Su capacidad de asociación en la banda izquierda dejó una huella importante en la historia del ataque rojiblanco, y esta dupla sigue siendo recordada por quienes vivieron aquellos años.

En el plano internacional, Collar defendió la camiseta de la selección española en 16 oportunidades, con un balance de cinco goles. Tomó parte en la Copa Mundial de 1962 celebrada en Chile e integró el equipo durante la fase de clasificación de la Eurocopa de 1964, trofeo que España terminaría ganando. Tras su regreso del Mundial, sumó otro logro al proclamarse campeón de la Recopa de Europa con el Atlético, venciendo a la Fiorentina en el partido de desempate disputado en Stuttgart.

Después de concluir su larga trayectoria en el Atlético en 1969, jugó una temporada en el Valencia CF y decidió retirarse del fútbol profesional en 1970. Dos años después, el estadio Vicente Calderón acogió un homenaje en su honor, momento en el que recibió la insignia de oro y brillantes del club y la medalla de plata al Mérito Deportivo. Este acto incluyó un partido frente al Bayern de Múnich, en el que se despidió de manera oficial de la afición.

El vínculo de Collar con el Atlético de Madrid trascendió los años en los que vistió la camiseta rojiblanca. El exjugador mantuvo un papel relevante dentro de la organización a través de iniciativas para los veteranos y, más tarde, mediante su presidencia en la Fundación Atlético de Madrid, cargo que ejerció entre 2005 y 2011. La vigencia de su figura fue reconocida nuevamente cuando se convirtió en imagen del carné de socio en la temporada 2023/24, una distinción reservada a personas representativas en la historia del club.

El mensaje oficial difundido por el Atlético destacó que, con el fallecimiento de Collar, la entidad “pierde a un símbolo que dio todo por llevar al Atlético a lo más alto del fútbol nacional y continental”. La institución expresó su pésame a los familiares y allegados, subrayando la huella imborrable que deja el exfutbolista en el club y en quienes siguieron su trayectoria. Según publicó el medio, en el entorno rojiblanco se vive un profundo luto por la desaparición de uno de los jugadores más influyentes y longevos de la historia del Atlético de Madrid.